El ataque en Londres no fue un acto terrorista

Así lo afirma la policía. Un hombre sigue preso por el apuñalamiento en la capital británica, que dejó heridos. Desconocen la causa
La policía británica informó que uno de los dos hombres detenidos en relación con los apuñalamientos ocurridos en un tren con destino a Londres fue liberado sin cargos. El segundo detenido, un ciudadano británico de 32 años, permanece bajo custodia bajo sospecha de intento de asesinato. El hombre liberado, de 35 años, fue descartado de la investigación luego de que las autoridades determinaran que no tuvo participación en el hecho.
Las fuerzas de seguridad indicaron que el episodio no está siendo tratado como un acto de terrorismo y que no se busca a otras personas vinculadas con el caso. No se dio a conocer el posible motivo del ataque ni el tipo de arma utilizada. El subjefe de la Policía de Transporte Británica, Stuart Cundy, explicó que la investigación continúa y que se analizan los antecedentes del sospechoso y las circunstancias previas al incidente.
Seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales. Entre ellas, un miembro del personal ferroviario del operador London North Eastern Railway permanece en estado crítico. Las otras cinco víctimas fueron dadas de alta tras recibir atención médica. Según la policía, el trabajador lesionado intervino durante el ataque y su accionar quedó registrado en los videos de vigilancia del tren.
El hecho ocurrió el sábado por la noche en el tren de las 6:25 p.m. que viajaba desde Doncaster hacia la estación King’s Cross de Londres. El sospechoso habría subido en Peterborough y el convoy se vio obligado a detenerse de emergencia en Huntingdon, donde intervinieron agentes de policía. En el lugar fue hallado un cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque.
Los dos hombres fueron arrestados ocho minutos después de la primera llamada de emergencia, registrada a las 7:42 p.m. Pasajeros describieron escenas de confusión y pánico dentro de los vagones, con personas corriendo y buscando refugio en los baños. Algunos testigos contaron que pensaron que se trataba de una broma, ya que el hecho ocurrió un día después de Halloween, hasta que notaron la presencia de heridos.
Durante la respuesta inicial, la policía activó el protocolo “Plato”, utilizado ante posibles ataques terroristas en curso, aunque esa medida fue posteriormente retirada. Las autoridades desplegaron un operativo con oficiales armados en la estación de Huntingdon y coordinaron la evacuación de los pasajeros del tren.
La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, destacó la actuación del personal ferroviario y de los pasajeros durante el incidente. El rey Carlos III y la reina Camila expresaron sus condolencias a las personas afectadas. Tras el ataque, se reforzó la presencia policial en trenes y estaciones de todo el Reino Unido mientras continúa la investigación.
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
