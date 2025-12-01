Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |“ESTAMOS LISTOS PARA PELEAR”, DECLARÓ EN CONFERENCIA

Úbeda, feliz y confiado: “Nafta tenemos de sobra”

Úbeda, feliz y confiado: “Nafta tenemos de sobra”

Claudio Úbeda

1 de Diciembre de 2025 | 00:51
Boca consiguió el pasaje a las semifinales del Torneo Clausura, y su entrenador Claudio Úbeda expresó su felicidad y dejó en claro que: “Nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea”.

Tras el partido, el Sifón habló en conferencia de prensa, donde declaró: “Fue un partido difícil, sabíamos que iba a ser complejo, pero el equipo muestra solidez y coraje cuando la mano no viene bien, saber cómo resolver y creo que lo hicieron muy bien”. A su vez agregó: “Tuvimos oportunidades en el primer tiempo de hacer algún gol más pero no se dio”, en el análisis crudo del partido.

Mientras que al ser consultado, si en el segundo tiempo el equipo sufrió, contestó: “No se si la pasamos mal. Puede ser que haya faltado control de juego, ellos presionan mucho tras pérdida y por eso salteábamos la presión y atacábamos más directo”.

Por su parte, sostuvo que el equipo está dispuesto a ir por más y que tiene “nafta” para hacerlo. En ese sentido, expresó: “Sentimos que el grupo está cien por ciento compenetrado en el día a día, querer ganar, ser solidarios, jugar en equipo, se ve cuando perdemos la pelota cómo se posicionan para defender y recuperarla. Este equipo está con intenciones de seguir avanzando”.

Con respecto a las variantes que realizó en el complemento, detalló: “Intentamos con los cambios ocupar el ancho de la cancha, ellos circulaban la pelota de un lado al otro y del extremo metían la pelota al área tirando centros”. Además tiró: “Queríamos tener velocidad para salir rápido en el caso del ingreso de Kevin (Zenón) y darle oxigeno al equipo, porque tanto Merentiel y Giménez hicieron un desgaste importante, por eso está el banco de suplentes, para dar soluciones”.

Ya en el cierre de la conferencia, no se decidió por la elección de un rival, para la siguiente instancia, sino que declaró: “Racing y Tigre son dos equipos que juegan distinto, pero estamos preparados para jugar con cualquiera de los dos. Esperaremos al que tenga que ser y trabajaremos en la semana para ganar ese partido”.

¡A semifinales! Boca sufrió ante Argentinos, pero sigue firme

 

