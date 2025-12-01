Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Así avanza la causa por el asesinato de Virginia Franco

Así avanza la causa por el asesinato de Virginia Franco

1 de Diciembre de 2025 | 02:19
A casi tres semanas del asesinato de la psiquiatra Virginia Franco en City Bell, la causa que tiene detenido al jardinero Gustavo Echeveguren sumará en las próximas horas una prueba que podría marcar un giro en la investigación. El fiscal Álvaro Garganta ordenó para el día de mañana una pericia clave, destinada a analizar nuevos indicios recolectados en la escena y a reconstruir con mayor precisión cómo actuó el acusado el día del homicidio. Tal como informó EL DIA, Echeveguren, de 68 años, está imputado por homicidio criminis causa y se negó a declarar. La Justicia lo considera el principal responsable del ataque ocurrido el 13 de noviembre, tras una presunta discusión por el precio de un trabajo de jardinería. La autopsia reveló que Franco murió desangrada por una puñalada en el cuello y presentaba lesiones defensivas.

 

