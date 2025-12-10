Dolor en el Ascenso: murió Cristian Tello, histórico futbolista de Argentino de Quilmes

El exjugador e histórico ídolo de Argentino de Quilmes, Cristian Tello, falleció este miércoles a los 37 años, tras una extensa etapa en el club que lo convirtió en uno de los máximos referentes de su historia reciente.

Tello disputó 291 partidos oficiales con la camiseta de Argentino de Quilmes entre 2007 y 2017, con 27 goles convertidos, y fue una de las figuras determinantes en la temporada 2012/2013, coronada con el ascenso de la Primera D a la Primera C.

Su nombre quedó ligado a una de las etapas más recordadas de la institución por su liderazgo, regularidad y peso dentro del vestuario, por lo que su muerte sacudió a todo Quilmes y al ascenso argentino.

El club expresó su pesar con un mensaje directo hacia la familia del exfutbolista, mientras ex compañeros y referentes de la institución coincidieron en destacar su valor deportivo y humano. En el entorno del Mate, Tello representó durante más de una década un símbolo de pertenencia, esfuerzo y sacrificio. El impacto por su fallecimiento se profundizó por el difícil contexto personal que atravesaba.

En agosto había sufrido un incendio en su vivienda, hecho que derivó en la pérdida total de sus pertenencias y expuso una situación de extrema vulnerabilidad que había generado acompañamiento de parte de hinchas y allegados.

El fallecimiento de Cristian Tello dejó un fuerte golpe en Argentino de Quilmes y en la comunidad futbolera de Quilmes, que despidió a uno de sus referentes más representativos de los últimos tiempos.

El comunicado de Argentino de Quilmes:

"La familia Mate lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador de nuestra institución Cristian Tello.

Disputó 291 partidos defendiendo la #PrimeraAlbiceleste entre 2007 y 2017 y convirtió 27 goles. Fue campeón y una de las principales figuras en la Temporada 2012/13."