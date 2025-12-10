Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
10 de Diciembre de 2025 | 15:30

En el silencioso y vasto espacio, un visitante estelar está captando la atención de astrónomos de todo el mundo: el cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar registrado por la humanidad. No es uno más, sino un viajero milenario más antiguo que el Sol, que podría contener criovolcanes, un fenómeno observado solo en mundos helados fuera de nuestro sistema solar.

3I/ATLAS avanza hacia la Tierra a 60 km por segundo y el 19 de diciembre pasará a unos 270 millones de kilómetros, su mayor acercamiento a nuestro planeta. Por eso, la NASA y la ESA siguen de cerca su trayectoria y origen. En una imagen reciente, telescopios especializados detectaron posibles signos de actividad interna, lo que despertó aún más interés científico.

El telescopio espacial Hubble captó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025, cuando se encontraba a 445 millones de kilómetros de la Tierra.

¿Qué es 3I/ATLAS y por qué importa?

El cometa muestra indicios de erupciones que podrían ser provocadas por criovolcanes, volcanes extraterrestres que expulsan materiales fríos —agua, amoníaco o metano— en lugar de magma. Su antigüedad también lo hace excepcional: se estima que tiene entre 7.000 y 14.000 millones de años, muy por encima de los 4.500 millones del Sistema Solar. Su superficie helada y metálica funciona como un registro intacto de condiciones físicas y químicas de sistemas estelares antiguos, convirtiéndolo en un laboratorio natural para estudiar la formación de planetas y cometas en otras regiones de la galaxia.

Si se confirma su actividad criovolcánica, sería el primer cometa interestelar con erupciones de hielo documentadas.

LE PUEDE INTERESAR

Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT

LE PUEDE INTERESAR

“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate

Este objeto se suma a la selecta lista de cometas interestelares observados hasta ahora. En 2017 se detectó a 1I/’Oumuamua y en 2019 a 2I/Borisov, ambos provenientes de regiones desconocidas y expulsados probablemente por procesos violentos en sus sistemas planetarios de origen.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto

Avances por el regreso de Ignacio Fernández
Últimas noticias de Información General

Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT

“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate

Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza

Prohíben el uso de fuego en parques nacionales
La Ciudad
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
10/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Reforma laboral, entradas para Santiago y las fiestas que se vienen
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Espectáculos
L-Gante enfrentó en vivo al periodista Gustavo Méndez y Moria Casan quedó tiesa: “Sos un logi, un boludo”
Murió Robe Iniesta: impacto, legado y reacciones por la muerte del líder de Extremoduro
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Confesiones de Luis Ventura: habló de sus hijos y de su situación sentimental ¿Está en pareja?
Se supo: el polémico motivo por el que Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada a los Martin Fierro 
Deportes
Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
VIDEO: Mirá el golazo de Cristiano Ronaldo para Al Nassr vs Al Wahda
Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona
Silencios ruidosos, grupo de Whatsapp "archivado" y un fútbol pinchado: la AFA y horas decisivas
¡Estudiantes salió campeón de la Primera División de vóley de ARVA!
Policiales
Solicitaron la prisión preventiva para el principal acusado por el crimen de Virginia Franco
Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
Murió el ciclista que se accidentó en el paso bajo a nivel de 1 y 32
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla