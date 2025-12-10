El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA

Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria
Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona
Los socios del gol: desde mañana pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"
El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz
Solicitaron la prisión preventiva para el principal acusado por el crimen de Virginia Franco
Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing
VIDEO: Mirá el golazo de Cristiano Ronaldo para Al Nassr vs Al Wahda
Murió el ciclista que se accidentó en el paso bajo a nivel de 1 y 32
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
Murió Robe Iniesta: impacto, legado y reacciones por la muerte del líder de Extremoduro
Despojaron a un matrimonio en La Plata: cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Se supo: el polémico motivo por el que Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada a los Martin Fierro
Cazas de EE UU ingresaron al espacio aéreo venezolano durante 40 minutos
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Filosa acusación de Fabián Mazzei contra Adrián Suar: "Veo que el malo es el bueno"
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el silencioso y vasto espacio, un visitante estelar está captando la atención de astrónomos de todo el mundo: el cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar registrado por la humanidad. No es uno más, sino un viajero milenario más antiguo que el Sol, que podría contener criovolcanes, un fenómeno observado solo en mundos helados fuera de nuestro sistema solar.
3I/ATLAS avanza hacia la Tierra a 60 km por segundo y el 19 de diciembre pasará a unos 270 millones de kilómetros, su mayor acercamiento a nuestro planeta. Por eso, la NASA y la ESA siguen de cerca su trayectoria y origen. En una imagen reciente, telescopios especializados detectaron posibles signos de actividad interna, lo que despertó aún más interés científico.
El telescopio espacial Hubble captó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025, cuando se encontraba a 445 millones de kilómetros de la Tierra.
¿Qué es 3I/ATLAS y por qué importa?
El cometa muestra indicios de erupciones que podrían ser provocadas por criovolcanes, volcanes extraterrestres que expulsan materiales fríos —agua, amoníaco o metano— en lugar de magma. Su antigüedad también lo hace excepcional: se estima que tiene entre 7.000 y 14.000 millones de años, muy por encima de los 4.500 millones del Sistema Solar. Su superficie helada y metálica funciona como un registro intacto de condiciones físicas y químicas de sistemas estelares antiguos, convirtiéndolo en un laboratorio natural para estudiar la formación de planetas y cometas en otras regiones de la galaxia.
Si se confirma su actividad criovolcánica, sería el primer cometa interestelar con erupciones de hielo documentadas.
LE PUEDE INTERESAR
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
LE PUEDE INTERESAR
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Este objeto se suma a la selecta lista de cometas interestelares observados hasta ahora. En 2017 se detectó a 1I/’Oumuamua y en 2019 a 2I/Borisov, ambos provenientes de regiones desconocidas y expulsados probablemente por procesos violentos en sus sistemas planetarios de origen.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí