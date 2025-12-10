Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales

Desaparición de Loan: solicitan la actualización de su rostro y el aumento de la recompensa

Desaparición de Loan: solicitan la actualización de su rostro y el aumento de la recompensa
10 de Diciembre de 2025 | 17:38

Escuchar esta nota

Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, solicitaron la actualización del rostro de la víctima y el aumento de la recompensa.

Conforme al documento de 31 páginas que la letrada María Belén Russo Cornara envió, se pidió “la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen”, una herramienta que facilitará la búsqueda y la localización del damnificado.

En este sentido, se solicitó la remisión del planteo a INTERPOL Argentina para su actualización correspondiente en el sistema internacional y la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad para que elabore el trabajo.

Russo Cornara y el abogado Gustavo Alejandro Sánchez reclamaron también la incorporación del material al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR.

Aumento de la recompensa

Otro de las solicitudes radicadas ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo se vincula con la suba de la recompensa para aquellas que deseen colaborar con datos certeros sobre el paradero del niño.

"La suma actualmente vigente —$5.000.000— se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición", sostiene el documento.

Además, se mencionan dos “efectos negativos”, los cuales son “la reducción significativa de testigos” y la pérdida de la dimensión pública y social de la situación.

El juicio

El próximo 27 de febrero de 2026 a las 09.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegarán a juicio oral.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Últimas noticias de Policiales

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

VIDEO. Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata

Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia

VIDEO. Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
Espectáculos
Gustavo Méndez habló sobre su cruce con L-Gante: “Nunca me había pasado algo así”
Mauro Icardi reapareció en el cumpleaños de Wanda Nara: “Me van a extrañar”
Stefi Roitman contó el secreto para salir de la crisis con Ricky Montaner: “Empiezan los malentendidos”
"Gracias a ellas sigo vivo": las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el terrible accidente en moto
Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas
Deportes
Estudiantes ante Racing, por la final del Torneo Clausura: el boleto dorado y las finales que podría jugar el ganador
Micros para hinchas de Estudiantes para viajar a Santiago: ya arrancó la venta de pasajes
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
Piden dadores de sangre para Federico, el hincha de Gimnasia que cayó desde la tribuna en el clásico
Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas
La Ciudad
“Un basural a cielo abierto y roedores de todo tipo” en Melchor Romero
La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera
¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región
Renuevan la forestación de la rambla de avenida 44
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
Información General
Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay tres heridos
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
Apuestas online en adolescentes: Lotería y Cruz Roja coordinan acciones de prevención
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla