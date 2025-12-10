Desaparición de Loan: solicitan la actualización de su rostro y el aumento de la recompensa

Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, solicitaron la actualización del rostro de la víctima y el aumento de la recompensa.

Conforme al documento de 31 páginas que la letrada María Belén Russo Cornara envió, se pidió “la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen”, una herramienta que facilitará la búsqueda y la localización del damnificado.

En este sentido, se solicitó la remisión del planteo a INTERPOL Argentina para su actualización correspondiente en el sistema internacional y la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad para que elabore el trabajo.

Russo Cornara y el abogado Gustavo Alejandro Sánchez reclamaron también la incorporación del material al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR.

Aumento de la recompensa

Otro de las solicitudes radicadas ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo se vincula con la suba de la recompensa para aquellas que deseen colaborar con datos certeros sobre el paradero del niño.

"La suma actualmente vigente —$5.000.000— se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición", sostiene el documento.

Además, se mencionan dos “efectos negativos”, los cuales son “la reducción significativa de testigos” y la pérdida de la dimensión pública y social de la situación.

El juicio

El próximo 27 de febrero de 2026 a las 09.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegarán a juicio oral.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.