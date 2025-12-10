Stefi Roitman contó el secreto para salir de la crisis con Ricky Montaner: “Empiezan los malentendidos”

En medio de sus intensas agendas laborales y los constantes viajes internacionales, Stefi Roitman contó cuál es la regla que estableció junto a su marido, Ricky Montaner, para evitar que la distancia afecte su relación.

La actriz y el músico, que se casaron el 8 de enero de 2022 en una multitudinaria fiesta en Exaltación de la Cruz, viven actualmente en Estados Unidos. Desde allí administran sus compromisos profesionales que, muchas veces, los obligan a separarse por varios días. Para transitar esos momentos sin crisis, acordaron una norma que ambos cumplen a rajatabla.

Invitada a Luzu, Stefi Roitman explicó que fijaron un máximo de 21 días sin verse. Según contó, descubrieron que ese es el límite saludable para ellos. “Él viaja un montón y yo también, pero establecimos un tope por el bien de la relación y por el bien de cada uno. A partir del día 22 empiezan los malentendidos”, confesó entre risas.

La actriz también habló de su vida en Miami, donde encuentra refugio en las costumbres argentinas incluso lejos de casa: “Tenemos mucha sangre argenta alrededor. El asado de los domingos para mí es clave; me hace sentir que algo de esa esencia sigue ahí, aunque esté rodeada de gente que no es argentina… pero un poco sí”.

Roitman destacó además el excelente vínculo que mantiene con Ricky, al que definió como “la relación más preciosa del mundo”, basada en una comunicación constante y un apoyo mutuo permanente. Para la pareja, el límite de los 21 días funciona como un recordatorio para volver a encontrarse y priorizarse, sin dejar que el paso del tiempo y la distancia erosione lo construido.