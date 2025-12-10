Las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el terrible accidente en moto: "Gracias a ellas sigo vivo"

A poco más de dos meses del grave accidente de moto que casi le cuesta la vida, Thiago Medina decidió mostrar públicamente las marcas que le dejó el siniestro, reafirmando que cada una representa una prueba de su recuperación y un recuerdo de lo que atravesó.

El ex participante de Gran Hermano había sufrido un fuerte choque en la localidad bonaerense de Moreno el 12 de septiembre. Tras quedar internado varias semanas, algunos días en terapia intensiva, logró salir del hospital en octubre, acompañado de su familia.

En su publicación más reciente, Thiago compartió una imagen en la que se lo ve de pie, mostrando las cicatrices visibles en su cuerpo. “Gracias a Dios estoy acá, gracias a estas cicatrices sigo vivo”, escribió, y agregó: “Este posteo no es para buscar lástima, sino para que vean que lo que viví fue real”.

En el mensaje, también respondió a quienes dudaron de la gravedad del accidente o lo acusaron de exagerar: pidió respeto por lo vivido y afirmó que prefiere mostrar su verdad “sin filtro ni maquillaje”.

Desde el accidente, su camino de recuperación incluyó cirugías, terapia intensiva, rehabilitación y un fuerte apoyo de su familia, especialmente de su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis.