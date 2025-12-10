L-Gante enfrentó en vivo al periodista Gustavo Méndez y Moria Casan quedó tiesa: “Sos un logi, un boludo”

El crimen de la psiquiatra en City Bell: solicitaron la prisión preventiva para el jardinero
El crimen de la psiquiatra en City Bell: solicitaron la prisión preventiva para el jardinero
El clima en La Mañana con Moria se volvió tenso en cuestión de segundos cuando L-Gante decidió frenar la entrevista y encarar directamente a Gustavo Méndez. La paciencia del cantante llegó a su límite y no dudó en decírselo al aire: “Para mí sos un logi”.
Hasta ese momento, la conversación de Elián Valenzuela con Moria Casán y los panelistas transcurría con muy buena onda. El artista había compartido anécdotas íntimas, habló de su presente laboral y también de su desvinculación de Maxi El Brother, pero todo cambió cuando Méndez leyó la dura respuesta de Maximiliano Barbaccia, el ex representante del músico.
Cuando Valentina Salezzi lo invitó a pasar a la cocina del programa, él pidió unos segundos: “Permíteme hacer una cosita…”. En ese instante, se acercó al periodista y lanzó: “Si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá mismo todas las personas que me dicen que sos un boludo, no terminamos más. Pegale suave, te tienen que corregir un poquito”. La sorpresa de Moria fue total y, al igual que Méndez, quedó paralizada sin saber cómo responder.
Intentando aclarar la situación, el periodista lo llevó a ver los mensajes de Maxi El Brother, mientras la conductora miraba atónita, pero el cantante redobló la apuesta: “No te preocupés, leíste recién lo que estaban hablando. Yo te lo digo personalmente a vos”. A pesar de las explicaciones de Méndez, Valenzuela fue tajante: “Yo te lo disculpo, pero me pareces un boludo, simplemente. Es mi parecer. Aceptalo o dejalo”.
El periodista sostuvo su postura: “Hay que tener derecho a réplica, eso es algo ABC de los medios”. Sin embargo, L-Gante fue aún más duro. “Aprovechaste el momento que me tenés acá para hacer esas boludeces. Si a vos te suma hacer esas boludeces… No me molestó lo que haya dicho Maxi. Si no, cómo te manejás vos. Aprovechándote, abusándote de un momento así. A mí me pareciste un boludo. Porque cuando vamos al corte sos una de las personas que viene y me dice ‘te quiero, te deseo lo mejor’. Y me querés exponer”.
Finalmente, el cierre del cruce dejó a todos en silencio: “A partir de este momento para mí sos un logi. Andá para allá que ahora vamos a hacer esto”, le dijo el cantante, indicándole que se alejara para continuar la actividad en la cocina junto a Moria Casán, quien quedó visiblemente incómoda sin saber cómo bajar la tensión.
A raíz de la discusión, el programa se quedó sin tiempo para el segmento de cocina y terminó en este clima de tensión que continuó hasta terminado el ciclo. L-Gante decidió suspender otras entrevistas, mientras que el periodista reconoció haber quedado desconcertado por la reacción del artista.
