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Policiales |Dos choques terribles en medio de una crisis vial

Otra jornada con graves accidentes en la Región

Un motociclista de 24 años quedó en estado delicado tras chocar contra un micro en 7 y 47. En 2 y 60, un taxista terminó internado

Otra jornada con graves accidentes en la Región

Una moto terminó debajo de un micro. En tanto un auto volcó en 2 y 60

14 de Marzo de 2026 | 02:18
Edición impresa

La seguidilla de siniestros viales volvió a encender las alarmas en La Plata. En una jornada que estuvo marcada por dos graves accidentes ocurridos en distintos puntos de la ciudad, un motociclista de 24 años permanecía internado en estado delicado, mientras que otro choque terminó con un taxista hospitalizado. Los episodios se suman a una problemática que ya dejó 14 víctimas fatales en la región en lo que va de 2026.

El hecho más preocupante ocurrió en 7 y 47, en pleno centro platense. Allí, por causas que aún se investigan, una motocicleta Rouser 125 chocó contra un colectivo de la empresa Este. Cuando los primeros efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con una escena impactante: el conductor de la moto, de 24 años, había quedado debajo del micro.

Ante la gravedad de la situación se solicitó una ambulancia. Personal médico logró rescatar al joven y trasladarlo al Hospital San Martín, donde ingresó consciente pero con politraumatismos y lesiones visibles en el rostro y en una de sus piernas. Fuentes indicaron que su cuadro es delicado, por lo que debían realizarle estudios de alta complejidad para determinar el alcance de las heridas.

El otro siniestro de la jornada ocurrió en 2 y 60, donde se produjo un fuerte choque entre un Volkswagen Up y un taxi. Tras el impacto, uno de los vehículos terminó volcado sobre la calzada, lo que generó un amplio despliegue policial y sanitario en la zona.

Según se informó oficialmente, el auto particular era conducido por un adolescente de 17 años, mientras que el taxi estaba al mando de un hombre de 63. Este último fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado al Hospital San Martín.

En ambos casos se iniciaron actuaciones por lesiones culposas, con intervención de la UFI N°12 de La Plata. Además, los vehículos involucrados fueron secuestrados para la realización de pericias que permitan establecer cómo se produjeron los impactos.

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Los dos episodios volvieron a poner en foco la preocupación por la inseguridad vial en la capital bonaerense y sus alrededores. De acuerdo con registros recientes, ya son 14 las personas que perdieron la vida en siniestros de tránsito en la región durante 2026, una cifra que mantiene en alerta a especialistas y autoridades.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los accidentes, el estado de salud del motociclista herido en el choque concentra la mayor preocupación.

 

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