Revelan intercambios entre Milei y un lobista antes y después del lanzamiento de $LIBRA

Peritajes oficiales incorporados a una causa judicial en los tribunales federales de Comodoro Py detectaron que el presidente Javier Milei mantuvo al menos cinco intercambios de mensajes con el lobista argentino Mauricio Novelli minutos antes del lanzamiento del criptoactivo $LIBRA. Así lo confirmaron fuentes con acceso al expediente, que señalaron que las comunicaciones se produjeron desde el teléfono personal del mandatario.

El análisis informático determinó que los mensajes se registraron en ambas direcciones, lo que evidenciaría un intercambio fluido entre Milei y Novelli. Al momento del lanzamiento y posterior colapso del token, el empresario se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis.

De acuerdo con los investigadores, Novelli habría actuado como un “nodo central” en la red de comunicaciones entre los impulsores del proyecto y contactos en la Argentina. El peritaje también constató intercambios con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estos elementos fueron incorporados al expediente semanas atrás, aunque trascendieron públicamente en las últimas horas tras ser difundidos en un programa televisivo.

Qué dicen los registros

Los registros indican que el viernes 14 de febrero de 2024, alrededor de las 19.01, Milei y Novelli mantuvieron una serie de chats consecutivos en una plataforma digital de mensajería. Ese horario coincide con la publicación del mandatario en la red social X de un mensaje que incluía el supuesto “contrato” para adquirir $LIBRA, compuesto por un código alfanumérico.

Tras el estallido del escándalo, el Presidente sostuvo en una entrevista televisiva que había copiado ese código de Internet. Sin embargo, especialistas que declararon bajo juramento ante la comisión investigadora del Congreso señalaron que el contrato no estaba disponible en la web en ese momento. Según las fuentes, parte de los intercambios analizados también aludirían a la preparación de esa entrevista, con sugerencias sobre posibles respuestas públicas.

El peritaje señala que el contacto entre Milei y Novelli se interrumpió durante unos minutos coincidentes con el lanzamiento del criptoactivo, pero luego se retomó, con nuevas comunicaciones atribuidas al mandatario, en simultáneo con el colapso del token, que dejó a miles de inversores afectados.

La investigación también registró que Novelli se comunicó desde un hotel en Dallas con otros actores vinculados al proyecto, entre ellos el singapurense Julian Peh, CEO de Kip Protocol. Este último había declarado meses atrás a The New York Times que recibió una llamada del empresario el 13 de febrero de 2025, en la que le anticipó el lanzamiento del token y le propuso que su empresa colaborara en la distribución de fondos.

Según el relato de Peh, tras la publicación en X del mensaje presidencial que promocionaba el proyecto, recibió consultas de colegas sobre el alcance del criptoactivo. Posteriormente, afirmó que Novelli le indicó publicar un mensaje de respaldo desde la cuenta oficial de Kip Protocol, con un texto previamente redactado. De confirmarse, ese dato contrastaría con la versión de Novelli y Terrones Godoy, quienes habían sostenido que su intervención se limitó a vincular a los empresarios con el entorno presidencial.

En ese contexto, Peh publicó un mensaje en el que destacaba el supuesto éxito del token y desvinculaba al Presidente del desarrollo del proyecto. Sin embargo, minutos después observó que Milei había eliminado su publicación inicial y difundido otra en la que se desmarcaba de la iniciativa. Más tarde, la Oficina del Presidente emitió un comunicado atribuyendo la responsabilidad del proyecto a Kip Protocol.

Inconsistencias

La investigación detectó además inconsistencias en esa versión. Por un lado, registros de ingresos a la Casa Rosada indicarían que Hayden Davis había visitado la sede gubernamental meses antes de que Peh tuviera contacto con el mandatario. Por otro, el propio Davis declaró públicamente que el ejecutivo de Kip Protocol era “inocente” y que se intentaba responsabilizarlo por el fracaso del plan.

Finalmente, los peritajes reflejan el vínculo operativo entre Novelli y Terrones Godoy. En un intercambio fechado el 20 de febrero, seis días después del lanzamiento y derrumbe del token, el lobista le envió a su socio un mensaje con la indicación de trasladar cierta información y eliminar registros de la conversación.