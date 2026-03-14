Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado

La Justicia de La Plata investiga una grave denuncia por abuso sexual radicada contra un joven de 24 años, quien se desempeñaba como monaguillo en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. El acusado es señalado por los padres de una adolescente de 14 años como el responsable de un sistemático proceso de “grooming”, hostigamiento y actos de abuso que habrían comenzado cuando la víctima apenas tenía 12 años.

La causa, que tramita en la UFI N.º 2 a cargo de la fiscal Betina Lacki y el Juzgado de Garantías N.º 1 de La Plata, describe una trama de asimetría y poder ejercida desde el ámbito eclesiástico. Si bien la denuncia formal fue radicada recientemente, las actuaciones judiciales dan cuenta de hechos que habrían tenido lugar desde mediados del año 2024 y que se habrían prolongado de manera ininterrumpida hasta la fecha actual. Según consta en la presentación realizada por la madre de la menor, una docente de 56 años, el vínculo se habría gestado en el entorno de la parroquia ubicada en calle 11 entre 45 y 46, lugar donde la adolescente asistía a misa y posteriores reuniones comunitarias.

Voceros indicaron a EL DIA que el calvario salió a la luz cuando la madre de la menor revisó el celular de su hija. Allí descubrió conversaciones que describió como “totalmente asimétricas”. En los mensajes, el acusado profería frases de posesión extrema como “soy tu dueño” y prohibiciones de contacto con otros varones. La manipulación incluía, según el relato judicial, amenazas y el uso de un “pseudo complejo de Dios” por parte del imputado, quien le afirmaba “observarla mientras dormía”.

El impacto psicológico en la menor fue devastador. La denuncia detalla episodios de ataques de pánico que el acusado minimizaba. “Es un manipulador, un perverso y un narcisista que le robó dos años de su adolescencia”, declararon los padres, quienes intentaron inicialmente un abordaje privado antes de recurrir a la fuerza pública al notar que el acoso no cesaba.

La acusación formal presentada ante las autoridades platenses no solo habla de violencia digital y psicológica. La víctima relató encuentros presenciales -algunos de ellos en la propia casa parroquial- donde se habrían producido manoseos. Asimismo, denunció actos de exhibicionismo a través de videollamadas, donde el mayor de edad se habría masturbado frente a ella, obligándola a mirar.

Uno de los puntos más escalofriantes de la denuncia refiere a presuntas amenazas de muerte. Actualmente la menor se encuentra con asistencia psicológica tras haber manifestado temor por su integridad y la de su familia. En este contexto, la Justicia ha iniciado una exhaustiva investigación para determinar el alcance de los hechos, centrando las tareas actuales en el peritaje de los dispositivos móviles entregados voluntariamente por la familia y el análisis de los testimonios recogidos.