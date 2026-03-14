Tras la indagatoria, la Justicia autorizó a Tapia a salir del país

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue habilitado por la Justicia a viajar a Paraguay entre el miércoles y el viernes de la próxima semana. La autorización se dio luego de que el dirigente prestara declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga una presunta deuda por retención de impuestos y aportes por 19.300 millones de pesos.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien aceptó el pedido del titular de la AFA para participar en los sorteos de competiciones organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Como condición, el magistrado fijó una caución de 30 millones de pesos y dispuso que Tapia informe su regreso al país.

Sobre Tapia y otros dirigentes imputados en la causa pesa una prohibición de salida del país debido a la gravedad de los hechos investigados. Por ese motivo, cada viaje al exterior debe contar con autorización judicial previa. El titular de la AFA ya había obtenido permisos para viajar a Colombia y Brasil a fines de febrero.

En esa oportunidad, el dirigente intentó extender el itinerario hacia Venezuela, lo que fue rechazado por el juez. Según la resolución, existía el riesgo de que se modificaran las condiciones originalmente informadas sobre el viaje, además de considerarse el contexto político del destino.

En esta ocasión, el juez Amarante sostuvo que no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional, y destacó que el pedido fue presentado con suficiente anticipación para evaluar los riesgos procesales. También subrayó que el destino solicitado es diferente al que había sido rechazado anteriormente.

Tapia viajará en su doble rol de presidente de la AFA y vicepresidente de la CONMEBOL, funciones que, según su defensa, justifican su presencia en el evento deportivo internacional.

La prohibición de salida del país alcanza a otros cuatro acusados: el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; el gerente general, Gustavo Lorenzo; el actual secretario general, Cristian Malaspina; y el exsecretario general, Víctor Blanco. Tanto Malaspina como Blanco ya recibieron autorizaciones judiciales para viajar al exterior.

Las defensas de los cinco dirigentes apelaron la restricción ante la Cámara en lo Penal Económico.

La investigación apunta al presunto delito de apropiación indebida de tributos, cuya pena prevista es de dos a seis años de prisión. Según la acusación, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 la AFA no habría abonado en tiempo y forma impuestos correspondientes al IVA, al impuesto a las Ganancias y a aportes patronales.

Tras las indagatorias, en las que los imputados presentaron escritos y optaron por no responder preguntas, el juez quedó en condiciones de definir su situación procesal. Podrá resolver si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito.

En su presentación, Tapia afirmó que no tiene intervención directa en las decisiones vinculadas al pago de impuestos de la AFA y sostuvo que su función es principalmente institucional, relacionada con la representación de la entidad ante organismos como la FIFA y la CONMEBOL.

Además, indicó que la deuda habría sido cancelada antes de la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y señaló que existían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían la ejecución de deudas fiscales para asociaciones sin fines de lucro. Según su postura, esas disposiciones no fueron informadas al tribunal al momento de iniciarse la causa.