Camioneros se alineó con la pauta salarial oficial

El Sindicato de Camioneros selló un nuevo acuerdo paritario con las cámaras del sector que contempla un incremento salarial del 10,1% para el período marzo-agosto. La negociación se cerró en sintonía con la pauta impulsada por el Gobierno nacional, que promueve convenios de mayor duración para evitar impactos sobre la inflación.

El incremento se abonará de manera escalonada con subas del 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% tanto en julio como en agosto. Además, los trabajadores percibirán una suma no remunerativa de $53.000 correspondiente a marzo.

El convenio también establece un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para los empleados de las ramas Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a pagarse desde abril. Este monto absorberá los adicionales que ya otorguen las empresas.

Por otra parte, se acordó una mejora en la contribución patronal destinada a la obra social del gremio, que pasará de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

El acuerdo incluye una instancia de revisión en la primera quincena de junio de 2026.

En relación con la paritaria anterior, firmada a fines de 2025, las partes señalaron que la suma extraordinaria de marzo compensa el desfase inflacionario registrado entre diciembre y febrero.

De ese monto, $49.471 se incorporarán al salario básico del chofer de primera categoría desde abril, con impacto proporcional en el resto de las categorías del convenio colectivo 40/89.

En los meses previos, el gremio había adoptado una posición más exigente y planteado la necesidad de revisiones salariales trimestrales, además de reclamar una compensación del 8% por la pérdida frente a la inflación. Esa postura generaba tensiones con la estrategia oficial de impulsar acuerdos más extensos.

Finalmente, el entendimiento fue rubricado entre Camioneros y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Las tratativas fueron seguidas de cerca por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien avaló el resultado y prevé homologarlo como un modelo de negociación que el Gobierno busca replicar en otros sectores.