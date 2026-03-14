Camioneros se alineó con la pauta salarial oficial

Estudiantes otorgó ventajas, Lanús lo venció 1 a 0 y los hinchas se fueron disconformes
Estudiantes otorgó ventajas, Lanús lo venció 1 a 0 y los hinchas se fueron disconformes
Médicos bonaerenses aceptaron la oferta salarial del Gobierno: aumento del 9% y revisión en mayo
Contaminación en la Región: advierten sobre riesgos ambientales tras el embargo millonario a la Provincia
Caso Mateo Yagame: otra prorroga en la definición sobre el futuro del menor acusado del crimen
Choque en 7 y 47: motociclista quedó debajo de un micro y está grave
Volvieron las clases… y las peleas: alumnos a las piñas en el Normal 2 de La Plata
VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Tres facultades más de la UNLP eligieron decano y avanza el cronograma electoral
Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas
VIDEO.- Robo a patadas en un comercio de City Bell: rompió la puerta de vidrio y escapó con mercadería
El juicio por Johana Ramallo: su mamá se descompensó en plena audiencia
La Fiesta Regional del Maíz, este sábado en la Colonia Urquiza
Daniela Celis sin filtro: habló del “tamaño” de Thiago Medina y desató un momento explosivo en vivo
Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza
Crecen las filas y las demoras en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"
Comienza la inscripción al Examen de Residencias de Salud para la Provincia
Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
"El Jardín Botánico está olvidado": preocupación de los vecinos por el estado de Parque Saavedra
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
Una reconocida marca internacional diseñó ropa con toque argentino: Eva Perón, Mafalda, churros y más
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Sindicato de Camioneros selló un nuevo acuerdo paritario con las cámaras del sector que contempla un incremento salarial del 10,1% para el período marzo-agosto. La negociación se cerró en sintonía con la pauta impulsada por el Gobierno nacional, que promueve convenios de mayor duración para evitar impactos sobre la inflación.
El incremento se abonará de manera escalonada con subas del 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% tanto en julio como en agosto. Además, los trabajadores percibirán una suma no remunerativa de $53.000 correspondiente a marzo.
El convenio también establece un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para los empleados de las ramas Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a pagarse desde abril. Este monto absorberá los adicionales que ya otorguen las empresas.
Por otra parte, se acordó una mejora en la contribución patronal destinada a la obra social del gremio, que pasará de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.
El acuerdo incluye una instancia de revisión en la primera quincena de junio de 2026.
En relación con la paritaria anterior, firmada a fines de 2025, las partes señalaron que la suma extraordinaria de marzo compensa el desfase inflacionario registrado entre diciembre y febrero.
LE PUEDE INTERESAR
Subieron los dólares y el riesgo país, en 584 puntos
LE PUEDE INTERESAR
El endeudamiento de las familias es el más alto en veinte años
De ese monto, $49.471 se incorporarán al salario básico del chofer de primera categoría desde abril, con impacto proporcional en el resto de las categorías del convenio colectivo 40/89.
En los meses previos, el gremio había adoptado una posición más exigente y planteado la necesidad de revisiones salariales trimestrales, además de reclamar una compensación del 8% por la pérdida frente a la inflación. Esa postura generaba tensiones con la estrategia oficial de impulsar acuerdos más extensos.
Finalmente, el entendimiento fue rubricado entre Camioneros y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).
Las tratativas fueron seguidas de cerca por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien avaló el resultado y prevé homologarlo como un modelo de negociación que el Gobierno busca replicar en otros sectores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí