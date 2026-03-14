China es un socio comercial muy costoso para nuestro país

Aunque el presidente Javier Milei sostiene a Estados Unidos como principal aliado estratégico, el comercio exterior muestra otro mapa. China se mantiene como uno de los socios centrales de la Argentina, pero la relación resulta costosa para el país.

El intercambio bilateral dejó en 2025 el mayor déficit de la balanza comercial argentina. El rojo superó los U$S8.189 millones el año pasado y, las proyecciones para este año marcan un desequilibrio que rondaría los U$S12.000 millones. La magnitud del resultado refleja el fuerte crecimiento de las importaciones frente a un avance más moderado de las exportaciones.

En 2025 la apertura comercial se tradujo en un fuerte aumento de las importaciones, que crecieron muy por encima de la actividad económica: +24,7% vs +4,4%. A nivel agregado, la participación de las importaciones en el mercado interno aumentó, en tanto que la industria manufacturera (sector transable) no logró expandirse al mismo ritmo y se mantiene por debajo de los niveles de producción y empleo de 2017.

Los mayores niveles se encuentran en bienes de capital, transporte y tecnología, donde la presencia de insumos y bienes finales importados es estructural y no necesariamente implica sustitución de producción local. Por el contrario, las ramas más vinculadas con el sector primario observan un nivel de penetración bajo o muy bajo, explicaron en un informe del Banco Provincia.

En ramas como productos textiles, prendas de vestir y calzado, caucho y plástico y productos elaborados de metal, el aumento de la penetración importada se dio junto con caídas de producción y empleo, lo que sugiere desplazamiento de producción doméstica, sugiriendo que estarían en presencia de un proceso de “sustitución inversa”.

Las compras argentinas al gigante asiático alcanzaron los U$S17.953 millones. El incremento respondió en parte a la recuperación de la actividad pero más a la baja de aranceles y a la eliminación de restricciones al comercio exterior que impulsó el Gobierno. Según datos del INDEC, las importaciones desde China crecieron 53,9% durante 2025.

El salto se concentró en bienes de consumo y bienes de capital. En el primer caso, las compras aumentaron 93,1% y sumaron U$S3.598 millones. En el segundo rubro, el alza fue de 57,6%, hasta U$S5.012 millones. A eso se sumó el crecimiento del comercio electrónico y del esquema “puerta a puerta”, que registró un aumento cercano al 275%.

La expansión también incluyó sectores industriales. Llegaron al país contenedores con indumentaria, pero también insumos y equipos para distintas actividades productivas. Compresores de gases, plásticos, barnices y maquinaria comenzaron a reemplazar proveedores locales por alternativas más baratas de origen asiático.

Ese fenómeno impacta en varias cadenas industriales. Empresas vinculadas a la actividad petrolera, por ejemplo, adquieren repuestos y productos terminados en el exterior para sus operaciones en Vaca Muerta. La metalurgia también advierte sobre el ingreso de equipamiento utilizado en proyectos mineros y energéticos.

Las exportaciones argentinas hacia China también crecieron durante el último año. Las ventas aumentaron 61,4% y alcanzaron U$S9.799 millones. Sin embargo, el ritmo no alcanzó para compensar la expansión de las importaciones.

Gran parte del salto exportador se concentró en productos primarios. A partir de septiembre, los embarques de granos, carnes y oleaginosas se aceleraron de manera marcada. Ese impulso permitió duplicar los envíos de productos primarios hacia el cierre del año.

Frente a este escenario, el equipo económico busca ampliar la agenda exportadora con el gigante asiático. Funcionarios del Ministerio de Economía y representantes de la embajada china trabajan en una misión oficial que podría concretarse en las próximas semanas.

“Son varios los protocolos por firmar”, indicaron fuentes que participan de las negociaciones. El objetivo es avanzar con acuerdos sanitarios y comerciales que permitan ampliar el acceso de productos argentinos al mercado chino.

En 2025 la apertura comercial se tradujo en un fuerte aumento de las importaciones

Entre los sectores que esperan avances figuran las economías regionales, la producción de carnes, la minería y la pesca. La subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina Cuenca, afirmó que la meta es cerrar protocolos que habiliten nuevas exportaciones durante este año. El litio aparece como un eje central de esa estrategia.

Cerca del 67% de la producción argentina del mineral ya tiene como destino China, que concentra buena parte de la industria global de baterías para autos eléctricos.

Las negociaciones también abarcan alimentos y productos agroindustriales. El Senasa trabaja en protocolos para exportar frutas de carozo como duraznos, ciruelas y nectarinas. El antecedente lo marcan las peras y manzanas del Alto Valle y de Cuyo, que ya tienen presencia consolidada en ese mercado.

En el sector cárnico, la prioridad es habilitar nuevos frigoríficos y ampliar los productos autorizados para exportación. El cupo vigente para 2026 alcanza las 511.000 toneladas, aunque el sector busca incluir cortes con hueso y carne enfriada.

La industria porcina también espera avances. Las negociaciones apuntan a habilitar la exportación de cabezas, patas y menudencias, productos con escaso valor en el mercado interno pero con fuerte demanda en China.

El sector pesquero intenta recuperar terreno luego de la cancelación de una misión oficial el año pasado. Empresarios de la actividad reclaman una mayor presencia comercial en el mercado asiático.

El desafío para la Argentina consiste en equilibrar un vínculo comercial que hoy aparece inclinado hacia las importaciones. China ofrece un mercado enorme para alimentos, energía y minerales, pero al mismo tiempo representa una competencia cada vez más fuerte para la industria local.