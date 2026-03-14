Subieron los dólares y el riesgo país, en 584 puntos

El dólar oficial mayorista subió y se ubicó a $1.400, pero acumuló una caída superior al 1% en una semana que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y un sabor agridulce a partir del dato de inflación de febrero.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). Por otro lado, los dólares paralelos operaron dispares. El dólar MEP subió 0,6% a los $1.424,34, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo un 2% a $1.486,94. El dólar blue retrocedió a $1.415 para la venta.

Los ADRs se desplomaron hasta 6,7%, mientras los bonos soberanos en dólares registraron bajas generalizadas.

El riesgo país argentino trepó 4,1% y se ubicó en 584 puntos básicos.

En renta variable, el S&P Merval cayó por segunda ronda consecutiva (-2%) a los 2.642.584,170 puntos, en tanto su contraparte en dólares retrocedió 3,9%, para ubicarse en torno a los 1.777,20 puntos. Los papeles bajaron en su mayoría liderados por Grupo Supervielle (-6,4%).