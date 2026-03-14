Un policía asesinó a un joven y quedó detenido

Un joven de 20 años fue asesinado a tiros y otro resultó herido en un episodio que la Justicia investiga como un posible caso de gatillo fácil ocurrido en el partido bonaerense de Ituzaingó. Por el hecho fue detenido un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguró que creyó que iban a asaltarlo.

El hecho ocurrió en la noche del jueves en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo. Según el relato del policía, identificado como Lucas Gómez, de 36 años, circulaba en una moto junto a su pareja cuando advirtió que otra motocicleta con dos jóvenes los seguía. Ante esa sospecha, afirmó que frenó, se identificó como policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria.

Los tiros impactaron en los dos jóvenes que se movilizaban en la otra moto. Juan Cruz Leal, de 20 años, recibió un balazo en la ingle y fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde murió durante la madrugada. Su amigo, Daniel Enrique Kuhne, también de 20, sufrió una herida en el pecho y fue derivado al Hospital Posadas, donde fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la investigación, en el lugar se secuestraron dos vainas servidas calibre 9 milímetros y el arma reglamentaria del efectivo. En las mochilas que llevaban los jóvenes solo encontraron botines y ropa deportiva, lo que reforzó la hipótesis de que se dirigían a jugar un partido de fútbol.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº2 de Ituzaingó, quien imputó al policía por homicidio agravado. El efectivo fue indagado y se negó a declarar.