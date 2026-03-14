Caputo insistió con una inflación de 1% este año

Luis Caputo insiste con una inflación menor al 1% para este año / web

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el Gobierno “esperaba” el dato de inflación de 2,9% de febrero porque “la suba de la carne pegó y la de tarifas también”.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. Desde el Banco Central la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, dijo Caputo en declaraciones al canal TN.

Y añadió: “Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa. Por eso, desde el Banco Central seguimos apuntando a tener la inflación más baja”.

Cuando se le consultó si el índice de precios puede ser menor a 1% en agosto, como había anticipado el presidente Javier Milei, Caputo respondió: “Podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre”.

Reconoció que el proceso de desinflación se ralentizó después de la volatilidad que generó el “ataque” que sufrió el Gobierno antes de las elecciones legislativas del año pasado.

En tal sentido, sumó que “no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales” y marcó que es muy difícil predecir los índices, pero dijo no preocuparle, si no es en agosto, será septiembre u octubre llegar a la inflación cero.

A su vez, respecto a la situación de la economía de la gente, Caputo aseguró que “la situación está mejor, pero no quiere decir que no haya gente que la está pasando bien”.

Y subrayó: “Somos conscientes de que hay gente que la pasa mal”.

Por otro lado, sobre el “Argentina Week”, consideró que “Argentina es una atracción mundial y lo vivieron muchos empresarios; cambió la imagen de Argentina” por lo que, “ha captado la atención del mundo” para la llegada de inversiones.

También dijo que “todos sacamos el país adelante”, en relación al gobierno nacional, provinciales, municipales y la gente.

Sobre esto, marcó que “si el país crece, crece la producción” y “si hay crédito e inversión, hay más crecimiento”.

En relación al crecimiento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales, Caputo dijo que “hay que seguir bajando la inflación y que bajen las tasas y los bancos darles plazos para que la gente se vaya acomodando”.

“El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros”.