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Política y Economía |Preocupación en el sistema financiero

El endeudamiento de las familias es el más alto en veinte años

El endeudamiento de las familias es el más alto en veinte años
14 de Marzo de 2026 | 01:52
Edición impresa

La cantidad de hogares que acumulan saldos impagos es la más alta en más de dos décadas, según datos del Banco Central.

Además, afecta a todos los principales bancos del sistema.

Según la información, al considerar la deuda con billeteras virtuales, el 25% tiene demoras mayores a tres meses.

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Las consultoras esperan un índice similar al de febrero, que sumó 2,9%

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Con un nivel más bajo, también hay alerta por la normalidad de los pagos en las empresas.

La cuestión de la mora en los créditos ya se convirtió en “un fenómeno macro”.

Los bancos reconocen que se trata de un tema relevante y empezó a impactar en sus balances.

La irregularidad en los pagos normales fue mucho más alta que hacia las entidades financieras tradicionales y llegó en enero al 23,9%.

El sistema financiero argentino cerró el año 2025 con un marcado deterioro en la calidad de su cartera de créditos, impulsado fundamentalmente por el segmento de los hogares.

Según los datos del último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad de las familias se situó en el 9,3% al finalizar diciembre de 2025. Esta cifra representa más del triple del nivel registrado en el mismo mes de 2024, cuando la morosidad de los hogares se ubicaba en el 2,5%.

Este incremento en la irregularidad de los préstamos destinados a las familias fue el principal motor del aumento del indicador sistémico de mora. El ratio de irregularidad del crédito total al sector privado cerró 2025 en un 5,5%, lo que implica un salto considerable desde el 1,6% observado al cierre del año anterior.

El comportamiento de la mora mostró una disparidad significativa entre el sector corporativo y el de las familias. Mientras que la irregularidad de las financiaciones a los hogares escaló hasta el 9,3%, el indicador para las empresas se situó en un 2,5% al cierre de 2025. Aunque el sector empresarial también registró un incremento interanual desde el 0,8% de diciembre de 2024, la magnitud del aumento fue notablemente menor a la registrada por los particulares.

 

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