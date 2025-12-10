Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |La “caja” sindical

Más de US$680 millones anuales manejan los 10 gremios con más peso

Se conforma con los descuentos obligatorios aplicados a los salarios, que alcanza también a trabajadores no afiliados

Más de US$680 millones anuales manejan los 10 gremios con más peso

El gremio de los camioneros es uno de los que más afiliados tiene/web

Germán López

10 de Diciembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

Los 10 principales gremios de la Argentina manejan un flujo anual que ronda los US$ 685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal, también a trabajadores no afiliados.

El dato pertenece a un estudio de la consultora Zentrix titulado “El poder sindical en Argentina: estructura, financiamiento y límites a la libertad del trabajador”, que expone la magnitud del financiamiento sindical compulsivo y revela un esquema de alta concentración, escasa transparencia y conducciones que se sostienen durante décadas gracias a este flujo permanente de recursos.

El estudio estima que este flujo de recursos proviene de trabajadores encuadrados en los principales convenios de actividad del país, encabezados por comercio, camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, alimentación, transporte, bancarios, gastronómicos y luz y fuerza. En conjunto, estos sectores reúnen a cerca de tres millones de asalariados formales y generan una recaudación promedio equivalente a $327.000 por trabajador al año.

“Se trata de aportes obligatorios fijados en convenios homologados hace décadas y que aún se mantienen vigentes, aplicados incluso a todos los trabajadores del sector, estén o no afiliados, lo que convierte al esquema en un recargo estructural sobre el empleo formal registrado”, indicó el trabajo.

No se toca la cuota solidaria

El tema entró en la agenda de reforma laboral que impulsa el gobierno por estos días en el Senado de la Nación y generó una fuerte resistencia de parte del sector gremial.

Dentro del gobierno hay quienes impulsaron la inclusión de esta medida como forma de recortar el poder sindical, mientras que otros lo usaron como prenda de negociación con esos mismos sectores. Al parecer se impusieron estos últimos porque, según trascendió, el texto definitivo de la reforma laboral no incluye las restricciones para las cuotas solidarias,

La investigación busca cuantificar cuánto le cuesta, de manera compulsiva, a cada trabajador sostener económicamente un sindicato, independientemente de su voluntad de afiliarse. Allí aparecen fuertes diferencias entre convenios: SMATA, $719.680 anuales; Camioneros, $509.340; empleado de Comercio, $345.480 por año.

Según el estudio, la disparidad evidencia que no existe un criterio unificado: sobre la misma base —el salario formal—, los descuentos obligatorios varían drásticamente según el sector. “El resultado es un esquema parafiscal opaco, donde el monto depende del convenio y de las decisiones sindicales, no de reglas homogéneas ni de controles efectivos”, indicó la consultora.

En este marco, Zentrix realizó una encuesta (noviembre 2025) que muestra que el 64% de los entrevistados declara tener una imagen negativa de los sindicatos, mientras que solo el 15,2% expresa una imagen positiva. La misma encuesta reveló que el 67,5% de los argentinos está a favor de transformar los aportes sindicales obligatorios en voluntarios, mientras que más del 82% no se opone a eliminar la obligatoriedad.

 

 

