En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande

Un excelente “Día del Mate” se celebró el pasado sábado 7 de diciembre con el Mate BA, un espectáculo de ocho horas en plena Avenida de Mayo, a lo largo de cinco cuadras, y con el corazón a la altura del 853, donde quedó formalmente inaugurado el Museo del Mate. Una fiesta que programó junto al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y que vio pasar a diez mil personas, que disfrutaron de degustaciones de treinta productoras de yerba mate de Misiones, y otros emprendedores de tiendas de mates y una gastronomía yerbatera en auge.
Toda una experiencia viva para quienes aman la infusión nacional, cuya fecha se celebra los 30 de noviembre. La espera de siete días valió la pena porque el clima fue inmejorable para el paseo y para el disfrute de actividades culturales. Minutos después de las 11, las palabras de bienvenida al Mate BA entrecortó la voz de Alberto Plaza (el mayor coleccionista de mates argentino), siguiendo la entonación del himno nacional a cargo de la Banda Militar del Regimiento 1 Patricios. A su turno, el emotivo corte de cinta que inauguró y consolida el Museo del Mate como espacio cultural.
La jornada tuvo el talento de cien parejas de baile del Instituto de Artes Folclóricas, de la mano del maestro José Luis Montoya que en la misma jornada cumplía años. El público siguió cada espectáculo en vivo desde la calle, paseando, o sentada en sillas o en fardos de pasto, que hacen alusión a los montes en donde nace la yerba mate. En suma, la tradicional avenida fue un pintoresco y amable espacio con degustaciones, y las colas para ingresar al Museo, con entrada libre y gratuita. Allí se puede descubrir la historia del mate y sus tradiciones en todas partes. Puertas adentro, en planta baja, además se disfrutaron de más shows en vivo, con un excelente pianista, tangos en vivo y un músico con su enorme arpa.
Más allá de los parámetros para un buen mate como la hoja, el palo y el polvo, del packaging o el lugar donde se realice la cosecha, cada uno de los materos podrá decir con orgullo que estuvo en la primera edición de un evento que, después de ser postergado por la lluvia el 30 de noviembre —fecha que por ley declara en el país el Día Nacional del Mate—, valió la espera. Las puertas del Museo del Mate están abiertas todos los días, incluidos los feriados, de 9 a 19 horas.
Para comentar suscribite haciendo click aquí