¿Qué onda entre Sabrina Rojas y Leonardo Sbaraglia?

Se supo que había una cierta tensión entre Leonardo Sbaraglia y Sabrina Rojas cuando el actor pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine y Series.

Allí, en el momento en el que Luciano Castro prefirió llegar más tarde al evento para no cruzarse con ella, la conductora fue la más elogiada de la noche. ¿Pasó algo entre ellos?

"Cuando se fue de la alfombra roja, le dije a Tartu que es muy buen mozo", expresó Sabrina Rojas en Pasó en América. "Nunca lo había visto personalmente, lo admiro desde Clave de Sol. Él tuvo que esperar mucho porque estaba María Becerra y fue tan terrenal, tan amoroso", contó Sabrina, al tiempo que agregó: "Hablamos detrás de cámara, le hicimos muchas preguntas de la serie. No me mandó mensajes, yo soy muy popular para un Sbaraglia"

"Mucha gente que estaba ahí me dijo que había una energía linda entre ellos", aseguraron desde la pantalla chica: "Nos cruzamos solo en la alfombra roja. Después no me lo crucé en la fiesta ni nada, de solo entrevistarlo diez minutos, no puedo creer que se digan estas cosas", insistió Sabrina Rojas.

Finalmente, la conductora señaló: "Yo creo que Sbaraglia era uno de los merecedores del Martín Fierro de Oro", cerró Rojas, entre elogios personales y profesionales sobre Leonardo.