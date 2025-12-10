¿Qué onda entre Sabrina Rojas y Leonardo Sbaraglia?

Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto
Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto
¿Sigue Zaniratto en Gimnasia? Primera reunión positiva pero no se habla de acuerdo total
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
Escándalo de AFA: lo que dejaron los allanamientos a varios clubes por la financiera vinculada a Chiqui Tapia
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros
“Estable”: parte médico del hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna en el clásico
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Se supo que había una cierta tensión entre Leonardo Sbaraglia y Sabrina Rojas cuando el actor pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine y Series.
Allí, en el momento en el que Luciano Castro prefirió llegar más tarde al evento para no cruzarse con ella, la conductora fue la más elogiada de la noche. ¿Pasó algo entre ellos?
"Cuando se fue de la alfombra roja, le dije a Tartu que es muy buen mozo", expresó Sabrina Rojas en Pasó en América. "Nunca lo había visto personalmente, lo admiro desde Clave de Sol. Él tuvo que esperar mucho porque estaba María Becerra y fue tan terrenal, tan amoroso", contó Sabrina, al tiempo que agregó: "Hablamos detrás de cámara, le hicimos muchas preguntas de la serie. No me mandó mensajes, yo soy muy popular para un Sbaraglia"
"Mucha gente que estaba ahí me dijo que había una energía linda entre ellos", aseguraron desde la pantalla chica: "Nos cruzamos solo en la alfombra roja. Después no me lo crucé en la fiesta ni nada, de solo entrevistarlo diez minutos, no puedo creer que se digan estas cosas", insistió Sabrina Rojas.
Finalmente, la conductora señaló: "Yo creo que Sbaraglia era uno de los merecedores del Martín Fierro de Oro", cerró Rojas, entre elogios personales y profesionales sobre Leonardo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí