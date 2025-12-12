Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata

Un enfrentamiento salvaje en la estación de Quilmes dejó cuatro detenidos y un herido en estado crítico. Volaron varias piedras

Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata

Uno de los involucrados fue trasladado en estado crítico / web

12 de Diciembre de 2025 | 03:43
Edición impresa

La estación de Quilmes fue escenario de un caso de extrema violencia. Durante las primeras horas de ayer, una pelea que se desató en la dársena de colectivos avanzó sin control hasta el hall y terminó explotando en el andén sur del Tren Roca, el que se utiliza para viajar en sentido a La Plata. El saldo dejó a los pasajeros conmocionados, el servicio parcialmente interrumpido y un joven en estado crítico tras recibir una puñalada, además de cuatro detenidos y un trabajador ferroviario herido.

De acuerdo a lo informado, el hecho ocurrió minutos antes de las seis, cuando todavía no había comenzado el gran flujo de pasajeros, pero sí el movimiento de los servicios. Según reconstruyeron fuentes del caso, tres jóvenes ingresaron al hall arrojando piedras hacia afuera de la estación y se dirigieron directamente al andén. Allí ya los esperaban otros cuatro hombres, uno de ellos con el torso descubierto, visible sangre en el cuerpo y un comportamiento sumamente agresivo: desde la zona de las vías comenzó también a lanzar proyectiles al grupo rival.

Todo indicaba que la confrontación venía de arrastre. La pelea se había iniciado unos minutos antes en la dársena de colectivos ubicada a metros de la terminal ferroviaria y se fue desplazando hasta ingresar al predio. Lo que siguió fue una secuencia desbordada de violencia: golpes, corridas, piedrazos cruzados y el uso de al menos dos armas blancas, según los elementos incautados después por las autoridades.

La tensión escaló aún más cuando el joven que estaba herido, cubierto de sangre, intentó escapar hacia el extremo del andén. En ese momento intervino personal de la Policía Federal Argentina, que logró detenerlo y pidió asistencia urgente. Su estado era delicadísimo: presentaba una herida de arma blanca en el torso. Por esa razón, fue atendido allí mismo por personal ferroviario y luego trasladado de urgencia al Hospital Iriarte, donde ingresó en condición crítica.

Mientras la PFA contenía la situación en el andén, trabajadores de Trenes Argentinos lograron interceptar a otros tres implicados que intentaban huir entre los pasillos de la estación. Todos ellos terminaron luego en la Comisaría 1 de Quilmes. En paralelo, desde el exterior, otros agresores continuaban arrojando piedras hacia el interior de la terminal. En uno de esos ataques, un brigadista ferroviario fue alcanzado por un objeto contundente y tuvo que recibir atención médica.

La zona del andén y parte del hall permanecieron cerrados durante varias horas para permitir las pericias de la Policía Científica. Personal de la fiscalía entrevistó a testigos y revisó las grabaciones de las cámaras que registraron los distintos tramos de la sangrienta pelea.

