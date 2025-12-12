Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Mañana, de 10 a 19, se llevará a cabo en el Paseo del Bosque (1 y 53), una nueva edición de la Feria Agroecológica Municipal Itinerante.

La iniciativa tiene como objetivo promover la producción agroecológica y el acceso a los alimentos sanos, de temporada, libres de agrotóxicos y con sabor natural.

En ese marco, durante la jornada del sábado, se realizará la venta de alimentos agroecológicos -frescos y elaborados-, talleres de formación en soberanía alimentaria y espectáculos artísticos en vivo.

Asimismo, también se desplegará un espacio recreativo para los más chicos, un espacio gastronómico con platos preparados a base de ingredientes agroecológicos y una propuesta de intercambio de saberes y semillas.

El evento organizado por la Municipalidad de La Plata busca destacar el eje de la agroecología: un modelo de producción centrado en la sustentabilidad.

En ese sentido, su promoción permite reducir los impactos negativos del modelo tradicional, explicaron los organizadores. En contraste, genera beneficios sociales, ambientales y económicos. Además, facilita el acceso a productos alimentarios más sanos, en paralelo a que fortalece el arraigo cultural y protege la salud de quienes trabajan la tierra.