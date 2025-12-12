Cajas sindicales, cámaras empresarias y juicios: los límites que pone la reforma laboral
Cajas sindicales, cámaras empresarias y juicios: los límites que pone la reforma laboral
El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro
Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata
En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?
Joaquín Levinton sufrió un infarto y lo internaron de urgencia: qué se sabe de su salud
Qué se sabe del vigilador que fue baleado y ahora lucha por su vida
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo del diario EL DIA ya se juega por $4.000.000 y la chance de ganar $300.000 con la línea. Desde hoy viernes y hasta el martes en la edición impresa de papel salen los números de cada jornada.
Es por eso que tras quedar vacante la ronda semanal por $3.000.000 de pesos, comenzó este jueves otra jugada en la que se suma un $1.000.000 con los nuevos cupones.
Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.
El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando en la edición impresa y en el sitio web de EL DIA. Se publican, cada día, 10 números entre el 00 y el 89.
La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.
Además, sigue vigente el premio por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos, pero en este caso el pozo no es acumulativo.
El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores. Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo).
Acertaron los 15 números y se presentaron en las oficinas de EL DIA. Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que se publicaron los domingos (para ese concurso extraordinario) en la edición de papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos. De este modo, los dos lectores se adjudicaron un monto de 13,3 millones de pesos cada uno. En el caso de Sánchez Benítez se llevó $ 3.333.333 correspondiente a la ronda de 10 millones que se reparte entre los tres ganadores.
En su visita a la redacción de EL DIA, Herrera contó que siempre lee el diario y desde hace tiempo participa del juego. A su vez, relató que hace dos años sufrió un accidente cardiovascular (ACV) que lo obligó a dejar su trabajo y le afectó los ingresos del hogar. Ahora, junto a su esposa tienen un pequeño taller de costura. “El premio nos va a venir muy bien para saldar algunas deudas y seguro haremos alguna refacción en el hogar. Luego disfrutaremos de algo que nos guste”.
Por su parte, Cultreras aseguró que hace tiempo juega el Cartonazo y celebró el hecho de que “los premios sean más atractivos”. También destacó que siempre leyó EL DIA: “Antes, lo compraba todos los días. Hoy continúo haciéndolo, además de seguirlo bastante por internet”, subrayó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí