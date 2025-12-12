Cajas sindicales, cámaras empresarias y juicios: los límites que pone la reforma laboral
Cajas sindicales, cámaras empresarias y juicios: los límites que pone la reforma laboral
El proyecto integral para el fútbol que tiene Germán Brunati para Gimnasia, con Zaniratto adentro
Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Qué se sabe del vigilador que fue baleado y ahora lucha por su vida
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Ejecutivo nacional presentó ante el Congreso un proyecto de reforma laboral que modifica de manera significativa aspectos centrales de la financiación de sindicatos y también toca las formas de recaudación de las cámaras empresarias, generando un fuerte debate político y social.
La iniciativa, anunciada en la última semana y que será debatida por los legisladores en sesiones extraordinarias, propone limitar el cobro de las denominadas cuotas solidarias —aportaciones que por convenio colectivo pagan incluso trabajadores no afiliados y empresas del sector—, una fuente de ingresos que, según estimaciones oficiales, representa cifras millonarias para varias organizaciones gremiales.
Entre los cambios centrales, el proyecto suprime la denominada “ultraactividad” de determinadas cláusulas obligacionales de los convenios colectivos, lo que en la práctica dificulta la continuidad automática de las cuotas solidarias y otras obligaciones económicas pactadas entre partes. Además, establece que ningún empleador podrá retener aportes destinados a sindicatos sin el consentimiento expreso del trabajador, lo que elimina de hecho el rol de las empresas como agentes de recaudación en muchos casos.
Otra novedad del texto es que las contribuciones a favor de cámaras empresarias ya no podrán imponerse de manera obligatoria: deberán ser voluntarias o depender del acuerdo directo entre las partes involucradas. Este cambio desactiva una práctica extendida en varios convenios de actividad, donde las empresas estaban obligadas a contribuir incluso si no eran socias de esas entidades.
La propuesta desató ya pronunciamientos enfrentados. Desde el Gobierno se argumenta que estos ajustes buscan modernizar el sistema laboral y poner fin a prácticas que, consideran, cargan costos adicionales a trabajadores y empleadores sin beneficiar necesariamente la representación o el empleo formal.
Sin embargo, sectores sindicales y representantes gremiales ven en estas modificaciones un golpe directo a sus fuentes de financiamiento y a la capacidad de acción colectiva. Líderes de distintas organizaciones expresaron preocupación por el debilitamiento de estructuras que sostienen servicios como obras sociales, capacitación y apoyo a afiliados.
LE PUEDE INTERESAR
La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne
LE PUEDE INTERESAR
El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate
En tanto, cámaras empresarias muestran una postura más ambivalente: si bien algunas respaldan la eliminación de cargas obligatorias que consideran injustificadas, otras advierten sobre posibles efectos colaterales en la negociación colectiva y en la gobernanza interna de cada actividad.
La reforma también contempla modificaciones en el ámbito judicial laboral, incluyendo la posible transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la implementación de un nuevo esquema de actualización de los juicios laborales con límites definidos por índices de precio. El oficialismo sostiene que estos cambios buscan reducir discrecionalidad y disminuir el volumen de litigios, uno de los puntos más criticados por empleadores.
El proyecto ha encendido un intenso debate político: mientras el Gobierno impulsa su firma y envío al Congreso con el argumento de modernizar el mercado laboral, sectores sindicales y parte de la oposición advierten sobre una pérdida de derechos y de recursos fundamentales para la representación de los trabajadores. Algunos gremios ya han manifestado su rechazo a las medidas y analizan acciones de protesta.
En este contexto, la iniciativa se transformará en uno de los temas más discutidos en las próximas sesiones parlamentarias, con impactos tanto en el sistema laboral como en las relaciones entre empleadores, trabajadores y el Estado.
Uno de los puntos más polémicos es la creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán gestionados por entidades privadas registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Estos fondos recibirían un porcentaje de las contribuciones patronales que actualmente se destinan al sistema previsional, con el objetivo de mantener o incrementar su valor a través de inversiones en el mercado de capitales.
El Gobierno argumenta que esta medida podría dinamizar recursos y fomentar una mayor disponibilidad para asegurar el cumplimiento de indemnizaciones laborales. Sin embargo, críticos advierten que esta transferencia afectaría los ingresos de la Anses, el organismo responsable del sistema previsional.
Otra modificación clave consiste en la reducción de la contribución empresarial a las obras sociales del 6% al 5%, lo que podría impactar significativamente en los ingresos de estas entidades, muchas de las cuales ya enfrentan dificultades financieras. Para el Ejecutivo, esta baja es un incentivo para reducir costos laborales, aunque aún no está claro cómo se compensará la diferencia en caso de que los afiliados deriven aportes a prepagas o a servicios de salud privada.
Lo cierto es que la reforma laboral forma parte de una agenda más amplia que el Gobierno quiere avanzar antes de fin de año, en un contexto de sesiones extraordinarias donde también se discutirán otros proyectos de peso económico y fiscal. El oficialismo confía en contar con los apoyos necesarios para que la iniciativa obtenga media sanción, aunque ya se anticipa que sindicatos y parte de la oposición plantearán duras críticas durante el debate.
Mientras tanto, organizaciones sindicales analizan estrategias de protesta y movilización, y el sector empresarial ultima sus posiciones frente a lo que promete ser una de las discusiones más ásperas del periodo legislativo actual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí