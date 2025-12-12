Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones

El Índice Apymeco, referencia local que monitorea mes a mes la evolución del costo de la construcción en la ciudad de La Plata, registró en noviembre un aumento del 3,20%, según el Informe Mensual Nº 122 difundido por la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO). Con esta cifra, el indicador alcanza un incremento acumulado anual del 24,02% y una variación interanual del 26,52%, en un contexto donde el sector continúa navegando entre aumentos de materiales, paritarias y contracción de la actividad.

El informe sitúa al índice general en 13.104,24 puntos, con un precio del metro cuadrado de construcción que trepó a $1.983.640,76, sin incluir IVA ni otros costos asociados a emprendimientos, honorarios o adquisición del terreno. Esta cifra, medida en dólares al tipo de cambio oficial del 10 de diciembre, equivale a 1.376,80 dólares, lo que implica una suba mensual del 1,35%.

MATERIALES

Los materiales volvieron a ser el rubro más dinámico del mes, con un incremento del 4,96%, impulsados principalmente por aumentos en ladrillos comunes (15,50%), hierro redondo (6,39%) y ladrillos cerámicos (3,89%). En contraste, productos como cemento, pinturas y artefactos sanitarios no registraron variaciones. La mano de obra, en tanto, tuvo un ajuste más moderado del 1,07%, en el marco de un nuevo acuerdo paritario que incluye componentes no remunerativos.

El reporte destaca un dato preocupante para el sector: el despacho de cemento cayó 4,2% respecto del mes anterior y 13,7% en comparación con 2024, lo que confirma la tendencia contractiva de la actividad y los retrasos en la reactivación de obras privadas y públicas.

Otro elemento clave del estudio es la incidencia por rubro dentro del precio final de construcción. Los materiales representan históricamente el componente más volátil y hoy explican buena parte del aumento acumulado. El análisis muestra además que el costo de provisiones de terceros tuvo un incremento mensual del 2,01%.

El modelo de edificio tipo utilizado para la medición, un desarrollo multifamiliar de 1.948 m² y nueve niveles, sirve como referencia constante para analizar la variación real en términos comparables. Y, según este parámetro, construir en La Plata volvió a encarecerse, tanto en pesos como en dólares. El registro no incluye IVA, incidencia del terreno, costos de la figura jurídica del emprendimiento y beneficio del desarrollo.

Gustavo Marín, presidente de la Asociación, dijo que “la estabilidad macroeconómica, reflejada en la pronunciada desaceleración del índice del costo de vida, permite a las personas con capacidad de ahorro, proyectar inversiones, que sumado a que el valor de venta del metro cuadrado sigue siendo menor que el costo de construcción, la hace una muy buena inversión y genera un horizonte optimista”.

El directivo evaluó que “a pesar de eso, el panorama para los desarrolladores y constructores es desalentador, dado que el Estado a nivel Municipal, con la convalidación de la ordenanza Nº 12682/25 a nivel Provincial genera una importante falta de inversiones dado la baja indiscriminada en los metros cuadrados a construirse, las bajas en las alturas permitidas y la limitante de unidades funcionales por lote, con la consecuencia directa en la actividad económica”.