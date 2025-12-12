Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

La Ciudad |En noviembre subió 3,20%

Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones

Los materiales volvieron a tener otro salto y generó que vuelva a trepar el índice mensual. Subas salariales y contracción de la actividad

Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
12 de Diciembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

El Índice Apymeco, referencia local que monitorea mes a mes la evolución del costo de la construcción en la ciudad de La Plata, registró en noviembre un aumento del 3,20%, según el Informe Mensual Nº 122 difundido por la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO). Con esta cifra, el indicador alcanza un incremento acumulado anual del 24,02% y una variación interanual del 26,52%, en un contexto donde el sector continúa navegando entre aumentos de materiales, paritarias y contracción de la actividad.

El informe sitúa al índice general en 13.104,24 puntos, con un precio del metro cuadrado de construcción que trepó a $1.983.640,76, sin incluir IVA ni otros costos asociados a emprendimientos, honorarios o adquisición del terreno. Esta cifra, medida en dólares al tipo de cambio oficial del 10 de diciembre, equivale a 1.376,80 dólares, lo que implica una suba mensual del 1,35%.

MATERIALES

Los materiales volvieron a ser el rubro más dinámico del mes, con un incremento del 4,96%, impulsados principalmente por aumentos en ladrillos comunes (15,50%), hierro redondo (6,39%) y ladrillos cerámicos (3,89%). En contraste, productos como cemento, pinturas y artefactos sanitarios no registraron variaciones. La mano de obra, en tanto, tuvo un ajuste más moderado del 1,07%, en el marco de un nuevo acuerdo paritario que incluye componentes no remunerativos.

El reporte destaca un dato preocupante para el sector: el despacho de cemento cayó 4,2% respecto del mes anterior y 13,7% en comparación con 2024, lo que confirma la tendencia contractiva de la actividad y los retrasos en la reactivación de obras privadas y públicas.

Otro elemento clave del estudio es la incidencia por rubro dentro del precio final de construcción. Los materiales representan históricamente el componente más volátil y hoy explican buena parte del aumento acumulado. El análisis muestra además que el costo de provisiones de terceros tuvo un incremento mensual del 2,01%.

El modelo de edificio tipo utilizado para la medición, un desarrollo multifamiliar de 1.948 m² y nueve niveles, sirve como referencia constante para analizar la variación real en términos comparables. Y, según este parámetro, construir en La Plata volvió a encarecerse, tanto en pesos como en dólares. El registro no incluye IVA, incidencia del terreno, costos de la figura jurídica del emprendimiento y beneficio del desarrollo.

LE PUEDE INTERESAR

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos

LE PUEDE INTERESAR

En las delegaciones, asistencia sobre adicciones

Gustavo Marín, presidente de la Asociación, dijo que “la estabilidad macroeconómica, reflejada en la pronunciada desaceleración del índice del costo de vida, permite a las personas con capacidad de ahorro, proyectar inversiones, que sumado a que el valor de venta del metro cuadrado sigue siendo menor que el costo de construcción, la hace una muy buena inversión y genera un horizonte optimista”.

El directivo evaluó que “a pesar de eso, el panorama para los desarrolladores y constructores es desalentador, dado que el Estado a nivel Municipal, con la convalidación de la ordenanza Nº 12682/25 a nivel Provincial genera una importante falta de inversiones dado la baja indiscriminada en los metros cuadrados a construirse, las bajas en las alturas permitidas y la limitante de unidades funcionales por lote, con la consecuencia directa en la actividad económica”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

Se va a Santiago con toda su ilusión

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Una movilización del León que será histórica

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Últimas noticias de La Ciudad

Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón

Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Policiales
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida
Espectáculos
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Con sello platense: los libros raros toman el Museo de Arte Moderno
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100
Información General
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Deportes
Se va a Santiago con toda su ilusión
“Esta final nos agarra en un buen momento”
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT
¡Bombazo!: Holan dejó de ser el técnico de Central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla