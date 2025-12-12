Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria

Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
12 de Diciembre de 2025 | 03:29
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Bingo a beneficio en villa elisa

El domingo 14 de diciembre, en la Peña el Estribo (Centenario 309, Villa Elisa), se hará desde las 17 un bingo solidario a beneficio de “Callejeritos Villa Elisa”. Además, se desplegará una venta de garaje, habrá premios sorpresa y servicio de buffet.

Taller infantil en Capital Chica

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

Club de lectura para chicos

Hoy desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense. El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Inscripción enviando un correo electrónico a: dirbibliotecacentral@gmail.com.

cena de la sociedad lituana

El sábado 20 de diciembre, desde las 21, se realizará la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana “Nemunas”. El evento será en la sede social de Avenida Montevideo N° 1569 entre 17 y 18, en Berisso.

El valor de la tarjeta es de $16.000 e incluye picada, pizza, sanguches de bondiola braseada. No incluye bebida. Menores de cinco años, sin cargo. Para reservar, comunicarse al teléfono 221-3629215.

Feria de libros en el pasaje dardo rocha

Hoy y mañana, con más de 80 editoriales, se realizará la primera Feria del Libro y Editores de Derechos Humanos en el Pabellón Central del Pasaje Dardo Rocha. Con entrada libre y gratuita, la feria funcionará de 14 a 20. Está destinada a estudiantes, instituciones y público en general, que podrán recorrer stands de más de 60 editoriales y participar de conversatorios, presentaciones de libros, intervenciones y reconocimientos.

 

