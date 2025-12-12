“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Asumieron los ediles electos y el Concejo local arranca nueva etapa
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Enorme pérdida de agua generó una laguna en el corazón del casco urbano
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Crece un basural en el límite de Villa Elvira con Altos de San Lorenzo
LE PUEDE INTERESAR
Reclamos por los pastizales en la vereda de la esquina de 18 y 48
El domingo 14 de diciembre, en la Peña el Estribo (Centenario 309, Villa Elisa), se hará desde las 17 un bingo solidario a beneficio de “Callejeritos Villa Elisa”. Además, se desplegará una venta de garaje, habrá premios sorpresa y servicio de buffet.
Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.
Hoy desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense. El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Inscripción enviando un correo electrónico a: dirbibliotecacentral@gmail.com.
El sábado 20 de diciembre, desde las 21, se realizará la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana “Nemunas”. El evento será en la sede social de Avenida Montevideo N° 1569 entre 17 y 18, en Berisso.
El valor de la tarjeta es de $16.000 e incluye picada, pizza, sanguches de bondiola braseada. No incluye bebida. Menores de cinco años, sin cargo. Para reservar, comunicarse al teléfono 221-3629215.
Hoy y mañana, con más de 80 editoriales, se realizará la primera Feria del Libro y Editores de Derechos Humanos en el Pabellón Central del Pasaje Dardo Rocha. Con entrada libre y gratuita, la feria funcionará de 14 a 20. Está destinada a estudiantes, instituciones y público en general, que podrán recorrer stands de más de 60 editoriales y participar de conversatorios, presentaciones de libros, intervenciones y reconocimientos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí