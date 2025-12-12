En City Bell, reclamos por música y ruidos molestos

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Las denuncias apuntan a comercios gastronómicos de la calle Cantilo. Entre las reglas y los acuerdos de convivencia barrial
Las quejas y denuncias por ruidos molestos también abundan en City Bell. En particular, en el área céntrica y comercial de la calle Cantilo.
Así lo advirtió la Defensoría Ciudadana de La Plata que, a través de un informe al que pudo acceder este diario, exhibió una serie de reclamos sobre “la calle céntrica, que aglutina la oferta gastronómica y comercial de la localidad. Los vecinos se quejan por música a todo volumen durante las 24 horas”, se indicó. En el documento se detallaron tres comercios gastronómicos específicos que están emplazados entre Camino Centenario y 15 A.
“Lo cierto es que no hay tantas denuncias. Son siempre los mismos vecinos porque sobre Cantilo y alrededores, la zona se volvió muy comercial. Las quejas provienen de los vecinos que resisten en sus casas”, advirtió Luciana Bártoli, titular de la Defensoría Ciudadana local. Esa resistencia alude al desplazamiento de lo residencial, un emblema en City Bell, que puede suponer el avance comercial.
Cantilo, constituye un eje comercial que desde hace varios años derrama movimiento hacia las transversales. Conviven allí la indumentaria y la gastronomía. Pero, dentro de ese polo, todavía perseveran los hogares.
“En Cantilo y otras calles paralelas y transversales, vivían familias. Ahora cambió completamente. Hoy hay negocios, galerías y propuestas gastronómicas. No hay tantos vecinos pero los que quedan, protestan y les gustaría volver al antiguo City Bell”, contó Bártoli. No obstante, los reclamos no son exclusivamente de vecinos históricos: “Hay gente grande y joven”, sumó la Defensora.
En este escenario de protesta, la Defensoría Ciudadana local aseguró haber realizado las inspecciones correspondientes y convocar a Control Urbano. “Muchos comercios están habilitados. Entonces, no hay mucho que hacer. También intentamos que los vecinos entiendan que ese City Bell en el que vivían se convirtió en una zona comercial”, explicó Luciana Bártoli. No obstante, puntualizó que “aunque tienen todo en regla”, los comercios señalados, “hay algunas cuestiones que podrían mejorar para convivir en armonía”.
Hace algunas semanas este diario contó el martirio de vecinos aledaños a un “centro cultural”, en Cantilo, entre 15 y 15a. Hay una denuncia en el juzgado de faltas N° 5 con la carátula “inhabilitación y ruidos molestos”.
