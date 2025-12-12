Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Germán Brunati: "Buscamos un rápido acuerdo con el DT

germán brunati habló sobre el futuro futbolístico del lobo / prensagelp

12 de Diciembre de 2025 | 03:53
Edición impresa

La flamante Comisión Directiva de Gimnasia que comanda Carlos Anacleto no se toma descanso. Después de entrar en funciones, tendrá por delante varias cuestiones por resolver. Y el primer paso fue presentar a GermánBrunati como flamante Director Deportivo, quien tendrá en sus manos el desafío de encabezar el proyecto futbolístico.

Brunati habló en conferencia de prensa y brindó detalles del Gimnasia que se viene. El futuro de Fernando Zaniratto y el proyecto integral de fútbol que tiene en mente.

Sobre el cargo de Director Deportivo, Brunati expresó que “tiene un poco que ver con la gestión interna del día a día y el asesoramiento al presidente y a la Comisión Directiva para tomar decisiones. Es importante recalcar que, en asociaciones civiles, nosotros tenemos que trabajar para que ellos tomen las mejores decisiones y coordinar las diferentes áreas para ayudar al crecimiento del club. Hay que tener un plan y seguirlo lo más fielmente posible”.

Sobre el futuro de Lucho Zaniratto, aseguró que “estamos trabajando con Fernando para tratar de tener su punto de vista, consensuar lo que vemos del equipo y llegar lo antes posible a un acuerdo de continuidad, que es lo que estamos buscando. Creo que no va a haber problema”.

Con relación a los lineamientos básicos al técnico, el flamante Director Deportivo enfatizó que “no bajamos lineamientos, consensuamos. Tratamos las diferentes visiones, por ejemplo con el armado del plantel. Hay un montón de cosas de Lucho que nos gustan: su ética de trabajo, que quiere a los jugadores del club, lo implicado que está con la institución. Esos son los valores que queremos tener. Espero poder cerrar rápido y ponernos a trabajar en el plantel”.

Tampoco dejó de lado el trabajo de Gabriel Perrone al frente del fútbol juvenil: “La idea es que haya un solo club y poder trabajar en la dirección del fútbol con todos. Encontrar consensos, ver su visión a futuro. A partir de lo que ellos conocen y lo que yo quiero, consensuar para poder continuar un proceso que necesita nueva energía y cambiar algunas cosas, pero no derribar lo que se hizo, sino ir agregando. Tenemos reuniones pautadas con Gabriel, ojalá podamos continuar juntos”.

Sobre las instalaciones del club, Brunati dijo que: “encontramos una buena base, buen recurso humano, buenas instalaciones. Todo es mejorable y vamos a tratar de agregar cosas, pero acepté el cargo porque hay una buena base para trabajar. Veo cierta descoordinación entre áreas y ahí tenemos que trabajar de la mano, para que cada uno se ocupe de su área”.

El tema contratos, es otra de las cuestiones a resolver. “Lo primero es resolver la cuestión del entrenador y una vez resuelto eso atacaremos los otros temas: renovaciones, rescisiones, extensiones. Para nosotros y para los jugadores no es lo mismo que Lucho esté o no, por eso cuando finalicemos el tema técnico vamos a ir paso a paso”.

¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? Brunati lo explicó: “Cuando tengamos el plantel armado nos pondremos como grupo un objetivo. Todos queremos ganar y trabajamos para eso. El trabajo más a largo plazo es ir construyendo, poner escalones para llevar a Gimnasia a un éxito sostenido. Ese crecimiento tiene que ser paulatino. Hay que promocionar jugadores, tener un capital en futbolistas que nos permita ingresos económicos para que siempre el club esté mejor“.

Con relación a las posibles llegadas de Nacho Fernández y Milton Casco, el Director Deportivo mens sana enfatizó que “es un tema más institucional. No vamos a negar las cualidades que tienen y siempre es bueno tener referentes que tengan una trayectoria en el fútbol, sobre todo para la formación de jugadores. Es bueno que el hincha se sienta identificado con el equipo y con los jugadores que tiene en cancha. La situación de ellos es positiva desde todo punto de vista. En cuanto a la formación de plantel, tenemos que cerrar al entrenador. Estamos trabajando sobre posibles jugadores en todas las posiciones y de todos los perfiles posibles sabiendo que necesitamos algún puesto puntual que tiene que ver con la renovación o no de jugadores. Pero tenemos que estar preparados para todo, no sabessi en el último día del mercado viene una oferta irrechazable por algún jugador. La Secretaría técnica tiene que estar preparada para tomar decisiones rápidas y para ello hay que hacer un trabajo de scouteo durante todo el año. Recién llego y estoy conociendo al recursos humano. Trabajaremos con analistas y scouters que están en el club en este mercado de pase y después veremos si tenemos que agregar algo. Hoy nos enfocamos en lo más importante que es el equipo y luego iremos bajando a las diferentes áreas”.

Brunati se refirió al campeonato que viene y a la Copa Argentina: “El sorteo es muy relativo, nunca hay una buena zona. Hoy nos preocupamos por Gimnasia. Cuando empiece el torneo no hay equipo que diga ‘yo quiero ser octavo’. Siempre hay que aspirar a lo máximo. Veremos hasta donde nos da. Tenemos que tener la aspiración a ganar cada partido, no hay que conformarse con menos. Hay que ir a más. El primer objetivo es entrar a playoffs. Jugar copas internacionales es una experiencia buenísima, queremos apuntar también a eso”.

En los primeros días de enero vendrá la pretemporada. Sobre este tema hizo hincapié el Director Deportivo: “Es difícil salir del lugar donde uno está. Acá tenemos una infraestructura buena y tenemos que darle valor. Prefiero usar esa plata acá y no gastarla en un hotel o en un viaje. A veces, el equipo necesita salir y buscar un espacio para formar grupo. Tiene que ver con el requerimiento del entrenador. Estamos invitados a la Serie Río de la Plata y son partidos internacionales que suman. Tenemos que evaluarlo con el entrenador y el preparador físico para definir si ir o no ir”.

También se lo consultó sobre si hay Plan B para el DT: “No todo está supeditado a lo que diga Zaniratto, sino a lo que consensuemos y veamos que es mejor para este momento de Gimnasia. Cómo Director Deportivo siempre tenes que tener un plan B pero el plan A es Zaniratto y estamos trabajando en eso”.

“Cuando resolvamos lo del DT atacaremos otros temas como las renovaciones y rescisiones”

 

