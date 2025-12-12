Quejas por falta de agua en Punta Lara y Castells

Debido a una rotura ocasionada por una empresa ajena al servicio que brinda ABSA, una cañería de 300 milímetros en Punta Lara quedó fuera de servicio y afectó la presión de agua esa localidad ensenadense. Por otra parte, en Villa Castells, cerca del acueducto, vecinos se quejaron por problemas con el servicio de agua.

Según informó la empresa ABSA, en Camino Almirante Brown y Diagonal 74, se produjo el daño de la cañería provocado por un tercero. Esto afectó el suministro de agua en Punta Lara durante varias horas, hasta que culminaron los trabajos de reparación.

En tanto, en Villa Castells, cerca de un acueducto, usuarios reclamaron por la falta de servicio.

Los vecinos afectados indicaron que “si se trató de un trabajo programado nadie avisó a los vecinos”, quienes afirmaron que “a esta altura del año comienzan estos problemas”