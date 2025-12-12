Inminente liberación de un asesino no punible

La causa por el asesinato de Mateo Yagame (18) en Los Hornos, entró en horas decisivas. Tras la audiencia realizada ayer, la familia de la víctima será notificada esta jornada de la resolución que definirá el futuro del adolescente de 14 años señalado como el autor del crimen. Así se lo transmitieron a Claudia, la abuela de Mateo, quien llegó al Tribunal con la expectativa de recibir una respuesta que finalmente no llegó.

Según explicó Claudia en contacto con EL DIA, lo vivido durante la mañana volvió a exponer el destrato que la familia siente desde el inicio del expediente. La audiencia tenía horario original a las 10, pero fue adelantada a las 9 sin aviso formal. Más tarde, cerca de las 10, les informaron que sería reprogramada para las 11.30 porque el traslado del menor aún no se había concretado. “Todo un teje y maneje, una tomada de pelo tremenda”, describió la abuela.

“Después de tantos destratos y tanta falta de respeto, no entramos. Nos quedamos afuera esperando a que salieran la fiscal y el abogado. Ya no permitimos que nos sigan viendo la cara de estúpidos”, relató Claudia, sin ocultar su enojo.

A lo largo del día, tampoco recibieron comunicación directa de la jueza. “Nos enteramos por teléfono. La jueza le avisa al abogado y el abogado nos transmite. Ni siquiera les da la cara para decirlo”, sostuvo, describiendo la sensación de abandono institucional que arrastran desde enero.

Finalmente, luego de horas de incertidumbre, la audiencia terminó en un virtual cuarto intermedio. La resolución no se dio a conocer ayer como inicialmente se esperaba, sino durante este jueves, según les confirmaron. La expectativa está puesta en saber si la magistrada resolverá extender la medida de seguridad hasta que el menor alcance la mayoría de edad, tal como reclama la familia, o si avanzará hacia su libertad una vez vencido el plazo actual.

“No pedimos nada fuera de la ley. Solo que decidan con responsabilidad. Nosotros ya perdimos a Mateo, pero no queremos que otras familias pasen por lo mismo”, expresó Claudia. La familia, golpeada por meses de espera, revictimización y desgaste emocional, asegura que seguirá firme hasta el final. Cabe recordar que Mateo fue asesinado el 13 de enero sobre 135, entre 78 y 79, a metros de su casa. Y su familia enfrenta el dolor de saber que su vida se terminó abruptamente, mientras el responsable podría volver a caminar libre.