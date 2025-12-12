Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |Cuadernos: se conocieron más declaraciones de los arrepentidos

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
12 de Diciembre de 2025 | 02:45
Edición impresa

Ayer prosiguió desdeComodoro Py el juicio de los Cuadernos, donde se dieron a conocer confesiones y detalles sobre los pagos de sobornos. Uno de los testimonios que se difundió fue el del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien en su descargo como arrepentido dijo que “como tenía la oficina al lado de la de (Julio) De Vido, se lo llevaba y lo dejaba en el baño. Eran carpetas que contenían sobres con montos que oscilaban entre 100 y 300 mil dólares”.

Y añadió: “De Vido estaba presente y me decía ´pasá´, y se lo dejaba en el baño. Luego manteníamos una reunión en el escritorio. En el baño se lo dejaba sobre el lavabo o sobre la tapa del bidet. En algún lugar a la vista”.

Este es uno de los muchos testimonios que por estos días se exhiben bajo la luz pública en el tramo del juicio oral conocido como “la Camarita”. Son declaraciones que describen la dinámica y los roles dentro del presunto sistema de recaudación de coimas que se desplegó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Tanto López como el contador de los kirchner, Ernesto Clarens, confirmaron también que solo un puñado de empresas con acceso directo a De Vido y su mano derecha Roberto Baratta. Los pagos del resto de las firmas pasaban por Ernesto Clarens, el financista que oficiaba de intermediario.

“Efectivamente, recibía a las personas de esas empresas que traían el dinero”, ratificó Clarens en su descargo, leído después del de López. “El dinero yo lo recibía, lo cambiaba a dólares, donde cobraba una comisión por la diferencia de cambio, y se lo entregaba a José López”, precisó.

El exsecretario de Obras Públicas también dio detalles sobre la elaboración de los listados de cobro y contó cómo la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, representó un quiebre en el sistema de recaudación, que se reanudó recién en el invierno de 2011.

LE PUEDE INTERESAR

Movida sindical por los derechos humanos en la Plaza

LE PUEDE INTERESAR

Bajan las tasas en licitación de bonos en moneda local

Y reveló que con las elecciones bonaerenses de 2013 la “recaudación” se intensificó porque “había que competir con (Sergio) Massa”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

Se va a Santiago con toda su ilusión

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Una movilización del León que será histórica

Decomisaron milanesas de papel higiénico

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Últimas noticias de Política y Economía

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate

La CGT sale a la calle en rechazo a los cambios

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Policiales
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida
Espectáculos
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Con sello platense: los libros raros toman el Museo de Arte Moderno
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100
Información General
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Deportes
Se va a Santiago con toda su ilusión
“Esta final nos agarra en un buen momento”
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT
¡Bombazo!: Holan dejó de ser el técnico de Central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla