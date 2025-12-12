López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Ayer prosiguió desdeComodoro Py el juicio de los Cuadernos, donde se dieron a conocer confesiones y detalles sobre los pagos de sobornos. Uno de los testimonios que se difundió fue el del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien en su descargo como arrepentido dijo que “como tenía la oficina al lado de la de (Julio) De Vido, se lo llevaba y lo dejaba en el baño. Eran carpetas que contenían sobres con montos que oscilaban entre 100 y 300 mil dólares”.
Y añadió: “De Vido estaba presente y me decía ´pasá´, y se lo dejaba en el baño. Luego manteníamos una reunión en el escritorio. En el baño se lo dejaba sobre el lavabo o sobre la tapa del bidet. En algún lugar a la vista”.
Este es uno de los muchos testimonios que por estos días se exhiben bajo la luz pública en el tramo del juicio oral conocido como “la Camarita”. Son declaraciones que describen la dinámica y los roles dentro del presunto sistema de recaudación de coimas que se desplegó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Tanto López como el contador de los kirchner, Ernesto Clarens, confirmaron también que solo un puñado de empresas con acceso directo a De Vido y su mano derecha Roberto Baratta. Los pagos del resto de las firmas pasaban por Ernesto Clarens, el financista que oficiaba de intermediario.
“Efectivamente, recibía a las personas de esas empresas que traían el dinero”, ratificó Clarens en su descargo, leído después del de López. “El dinero yo lo recibía, lo cambiaba a dólares, donde cobraba una comisión por la diferencia de cambio, y se lo entregaba a José López”, precisó.
El exsecretario de Obras Públicas también dio detalles sobre la elaboración de los listados de cobro y contó cómo la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, representó un quiebre en el sistema de recaudación, que se reanudó recién en el invierno de 2011.
Y reveló que con las elecciones bonaerenses de 2013 la “recaudación” se intensificó porque “había que competir con (Sergio) Massa”.
