Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Asumieron los ediles electos y el Concejo local arranca nueva etapa
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Enorme pérdida de agua generó una laguna en el corazón del casco urbano
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La tragedia provocada por el fentanilo adulterado volverá a ocupar el centro de la escena pública el martes 16 de diciembre, cuando familiares de las víctimas realicen una nueva movilización en Plaza Moreno, en La Plata, para exigir respuestas urgentes al Gobierno y reclamar avances concretos en la investigación sanitaria. La convocatoria será a las 18 y forma parte de una acción simultánea que también se llevará adelante en el Monumento a la Bandera, en Rosario.
Los organizadores remarcaron que la marcha busca sostener la visibilidad de lo que describen como “la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina”, con 173 fallecidos tras procedimientos médicos en los que se utilizó fentanilo contaminado. Bajo el lema “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, las familias insistirán en obtener reuniones inmediatas con el Ministerio de Salud y con la titular de ANMAT, Agustina Bisio, una cita que viene siendo postergada pese a los reiterados pedidos formales.
Las familias señalan que, a casi un año del estallido del caso, las autoridades sanitarias nacionales continúan sin brindar explicaciones sobre la cadena de fallas que permitió que el fentanilo adulterado —fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA— llegara a hospitales y clínicas de distintas provincias. En las últimas semanas, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense reforzó esa línea investigativa. De las 40 historias clínicas analizadas —sobre un total de 173 víctimas—, 38 presentaron un vínculo directo con el fármaco adulterado, dato que consolidó la hipótesis central del expediente que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Mientras tanto, las familias destacan que la Justicia es “el único ámbito donde ven avances concretos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí