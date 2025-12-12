Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno

La tragedia provocada por el fentanilo adulterado volverá a ocupar el centro de la escena pública el martes 16 de diciembre, cuando familiares de las víctimas realicen una nueva movilización en Plaza Moreno, en La Plata, para exigir respuestas urgentes al Gobierno y reclamar avances concretos en la investigación sanitaria. La convocatoria será a las 18 y forma parte de una acción simultánea que también se llevará adelante en el Monumento a la Bandera, en Rosario.

Los organizadores remarcaron que la marcha busca sostener la visibilidad de lo que describen como “la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina”, con 173 fallecidos tras procedimientos médicos en los que se utilizó fentanilo contaminado. Bajo el lema “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, las familias insistirán en obtener reuniones inmediatas con el Ministerio de Salud y con la titular de ANMAT, Agustina Bisio, una cita que viene siendo postergada pese a los reiterados pedidos formales.

Las familias señalan que, a casi un año del estallido del caso, las autoridades sanitarias nacionales continúan sin brindar explicaciones sobre la cadena de fallas que permitió que el fentanilo adulterado —fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA— llegara a hospitales y clínicas de distintas provincias. En las últimas semanas, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense reforzó esa línea investigativa. De las 40 historias clínicas analizadas —sobre un total de 173 víctimas—, 38 presentaron un vínculo directo con el fármaco adulterado, dato que consolidó la hipótesis central del expediente que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Mientras tanto, las familias destacan que la Justicia es “el único ámbito donde ven avances concretos”.