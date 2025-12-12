Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales |La cita será el martes 16 de diciembre

Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno

Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno

convocan a una marcha por las víctimas del fentanilo adulterado

12 de Diciembre de 2025 | 03:42
Edición impresa

La tragedia provocada por el fentanilo adulterado volverá a ocupar el centro de la escena pública el martes 16 de diciembre, cuando familiares de las víctimas realicen una nueva movilización en Plaza Moreno, en La Plata, para exigir respuestas urgentes al Gobierno y reclamar avances concretos en la investigación sanitaria. La convocatoria será a las 18 y forma parte de una acción simultánea que también se llevará adelante en el Monumento a la Bandera, en Rosario.

Los organizadores remarcaron que la marcha busca sostener la visibilidad de lo que describen como “la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina”, con 173 fallecidos tras procedimientos médicos en los que se utilizó fentanilo contaminado. Bajo el lema “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, las familias insistirán en obtener reuniones inmediatas con el Ministerio de Salud y con la titular de ANMAT, Agustina Bisio, una cita que viene siendo postergada pese a los reiterados pedidos formales.

Las familias señalan que, a casi un año del estallido del caso, las autoridades sanitarias nacionales continúan sin brindar explicaciones sobre la cadena de fallas que permitió que el fentanilo adulterado —fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA— llegara a hospitales y clínicas de distintas provincias. En las últimas semanas, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense reforzó esa línea investigativa. De las 40 historias clínicas analizadas —sobre un total de 173 víctimas—, 38 presentaron un vínculo directo con el fármaco adulterado, dato que consolidó la hipótesis central del expediente que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Mientras tanto, las familias destacan que la Justicia es “el único ámbito donde ven avances concretos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

Se va a Santiago con toda su ilusión

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Una movilización del León que será histórica

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Últimas noticias de Policiales

Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores

Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy

Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata

Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida
Espectáculos
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Con sello platense: los libros raros toman el Museo de Arte Moderno
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100
La Ciudad
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Información General
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Deportes
Se va a Santiago con toda su ilusión
“Esta final nos agarra en un buen momento”
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT
¡Bombazo!: Holan dejó de ser el técnico de Central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla