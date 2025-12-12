Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |OTRA VEZ LA FARÁNDULA Y LA POLÍTICA

¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar

La pareja se encontró en un restó porteño y se habría encendido la chispa. Charla, risas y actividad en redes

ramiro marra y luciana salazar son protagonistas de un nuevo rumor de romance

12 de Diciembre de 2025 | 04:07
Ramiro Marra, ex legislador porteño por La Libertad Avanza, volvió al centro del huracán mediático y, esta vez, no por diferencias con el presidente Javier Milei ni su partido, sino por una versión que lo arrastra a la farándula: ¿está saliendo con Luciana Salazar?

Al parecer, así sería o, al menos, hacia eso se encaminaría la explosiva pareja. El rumor lo tiraron ayer en “Intrusos”. En el programa de América fue Paula Varela quien desarrolló un tema que, rápidamente, escaló hacia los portales.

La pista del supuesto vínculo apareció en las redes, donde, ninguno de los se seguía y, de un día para el otro, los dos aparecieron conectados en Instagram. Ese dato llamó la atención de los investigadores de las plataformas sociales y ahí aparecieron los cabos.

Según la panelista, los dos coincidieron en un restaurente porteño y, tras un saludo, la química habría hecho su parte.

“Las risotadas se escucharon en todo el salón. Los contactos se los han pasado, hablaron mucho, no se despegaban. A ella no la quise ni llamar porque no quería que me desmienta, esto no lo puede desmentir igual porque lo vio un montón de gente”, indicó Varela.

Y agregó al respecto del acercamiento virtual que tuvieron tras ese ameno diálogo: “Anoche me fijé y no se seguían en redes. Y oh casualidad lo volví a chequear esta mañana y sí, se empezaron a seguir en las redes”.

En ese marco, Rodrigo Lussich, uno de los conductores del envío insignia de América, lanzó: “No se fueron juntos, se pasaron contactos en el restaurante Osaka y se empezaron a seguir en redes son Luciana Salazar y Ramiro Marra”.

Ramiro Marra, quien se fue escandalosamente del espacio de La Libertad Avanza, salía hasta hace pocos meses con Camila Giorgi, una famosa ex jugadora de tenis italiana. Esa relación terminó y hoy se encuentra soltero.

Por su parte, Luciana Salazar hace un largo tiempo que no se le conoce una pareja estable tras su separación polémica de Martín Redrado. Aunque la suelen vincular con hombres de dinero, la modelo se las ingenia para mantener bajo siete llaves su vida sentimental.

En los últimos años, Luli fue noticia por su batalla legal contra el economista, a quien le reclama desde hace cuatro años la cuota alimentaria de la hija que decidieron traer juntos al mundo a través de viente subrogado.

 

