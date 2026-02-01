Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Escándalo: documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Escándalo: documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
1 de Febrero de 2026 | 17:12

Escuchar esta nota

Una oscura conexión ha salido a la luz tras la desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según los documentos, el magnate Jeffrey Epstein no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que mantuvo un vínculo financiero sostenido con Roberto Giordano. 

Los reportes indican que el estilista recibió múltiples giros de dinero por parte del pederasta, quien utilizaba sus estancias en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surgió de un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak. En los mensajes, fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospone un encuentro con el mandatario alegando que debía viajar de urgencia a Punta del Este.

En este marco, Epstein habría realizado depósitos a Giordano que datan incluso desde diez años antes de su última visita conocida. El dinero se vincula a la logística de los mega desfiles de Giordano, donde desfilaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y asistían divas de la talla de Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Los eventos servían como imán para figuras como Alain Delon y Sophia Loren, creando un entorno de prestigio que Epstein habría aprovechado para infiltrarse.

El final de un imperio y el exilio de Giordano

La revelación llega tras la muerte de Roberto Giordano en noviembre de 2024. El estilista, que pasó sus últimos años radicado en Uruguay, se encontraba alejado del brillo mediático tras ser condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes a más de 500 empleados.

Durante su estancia en el país vecino, Giordano solía quejarse de la "falta de seguridad jurídica" en Argentina, mientras los archivos en Washington ya comenzaban a rastrear el origen de los fondos que financiaron sus años de gloria en la pasarela. Para los investigadores, estos documentos abren una nueva línea sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el rol que cumplieron los eventos de moda en su esquema de relaciones.

 

