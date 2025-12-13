Se define el primer ascenso en la B liguista

La cancha de la Asociación Coronel Brandsen (52 y 161) será escenario esta tarde del encuentro final entre los campeones del Apertura y Clausura 2025 de la B liguista, que otorgará el primer ascenso a la máxima categoría.

Si, Curuzú Cuatiá, que se coronó campeón del Clausura el fin de semana después de superar en el desempate final a Villa Montoro por 3-1, intentará regresar a Primera luego de perder la categoría en la temporada 2023, cuando enfrente a Peñarol, el campeón del Apertura, en una final apasionante donde los dos irán en busca de un lugar en la élite liguista.

Durante esteClausura, los “portugueses” terminaron primeros junto a Villa Montoro (35), y por esa razón debieron desempatar con el equipo de la Feria, logrando una victoria inobjetable que los depositó en el partido decisivo.

Mientras que Peñarol, de Lisandro Olmos, no tuvo buen torneo (fue noveno con 20 puntos), aunque apostó sus cartas a esta final en la que también lo puede devolver a Primera División.

De acuerdo a lo que marca la modalidad de definición, si al cabo de los noventa minutos el partido concluye empatado, habrá definición por penales hasta que se decrete al ganador del primer ascenso.

Ahora bien, el perdedor de esta final tendrá una nueva chance de ascender a Primera División, ya que tendrá que jugar contra For Ever, el primero de la Tabla Anual, en una final por el segundo ascenso.

No obstante, el equipo que pierda de este segundo partido por el ascenso, deberá enfrentar en la Promoción al Círculo Tolosano (el de peor promedio, excluyendo a los descendidos Ringuelet e Iris), con la chance de ascender o en su defecto, de continuar en la Primera B.