Se define el primer ascenso en la B liguista

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR
Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre
El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado
Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar
Con mate y reposera, se realiza el primer “Festival de la Tierra Fértil”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La cancha de la Asociación Coronel Brandsen (52 y 161) será escenario esta tarde del encuentro final entre los campeones del Apertura y Clausura 2025 de la B liguista, que otorgará el primer ascenso a la máxima categoría.
Si, Curuzú Cuatiá, que se coronó campeón del Clausura el fin de semana después de superar en el desempate final a Villa Montoro por 3-1, intentará regresar a Primera luego de perder la categoría en la temporada 2023, cuando enfrente a Peñarol, el campeón del Apertura, en una final apasionante donde los dos irán en busca de un lugar en la élite liguista.
Durante esteClausura, los “portugueses” terminaron primeros junto a Villa Montoro (35), y por esa razón debieron desempatar con el equipo de la Feria, logrando una victoria inobjetable que los depositó en el partido decisivo.
Mientras que Peñarol, de Lisandro Olmos, no tuvo buen torneo (fue noveno con 20 puntos), aunque apostó sus cartas a esta final en la que también lo puede devolver a Primera División.
De acuerdo a lo que marca la modalidad de definición, si al cabo de los noventa minutos el partido concluye empatado, habrá definición por penales hasta que se decrete al ganador del primer ascenso.
Ahora bien, el perdedor de esta final tendrá una nueva chance de ascender a Primera División, ya que tendrá que jugar contra For Ever, el primero de la Tabla Anual, en una final por el segundo ascenso.
LE PUEDE INTERESAR
Dos ciudades de Sudamérica son candidatas para ser sede
LE PUEDE INTERESAR
Las Leoncitas van por su tercera corona Mundial
No obstante, el equipo que pierda de este segundo partido por el ascenso, deberá enfrentar en la Promoción al Círculo Tolosano (el de peor promedio, excluyendo a los descendidos Ringuelet e Iris), con la chance de ascender o en su defecto, de continuar en la Primera B.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí