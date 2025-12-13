Las Leoncitas van por su tercera corona Mundial

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR
Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre
El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado
Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar
Con mate y reposera, se realiza el primer “Festival de la Tierra Fértil”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La selección argentina juvenil de hockey femenino, se enfrentará esta noche con su par de Países Bajos en la gran final del Mundial Junior que se lleva a cabo en Chile.
El cruce decisivo, que está programado para las 19:15 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Nacional Claudia Schüler y se podrá ver a través de Disney+ y ESPN 4.
Las Leoncitas, que son dirigidas por Juan Martín López, tuvieron un gran desempeño a lo largo de toda competición. En la fase de grupos terminaron en la segunda posición del A, producto de sus triunfos por 13-0 y 8-0 frente a Zimbabue y Gales, respectivamente, mientras que también empataron 1-1 con Bélgica.
Ya en los cuartos de final, Las Leoncitas se sacaron a un durísimo rival de encima como Alemania, al que superaron por 2-1 en un encuentro que se destrabó recién en la segunda mitad. Por último, en las semis dieron una muestra de carácter para golear 3-0 a China y así sacar boleto para el partido decisivo.
En caso de quedarse con el título, Las Leoncitas serán campeonas del Mundial Junior por tercera vez en su historia, luego de conseguirlo en 1993 y 2016.
Países Bajos, por su parte, conseguiría su sexto título en la categoría, tras los obtenidos en 1997, 2009, 2013, 2021 y 2023. Además, sería el quinto en las últimas seis ediciones.
LE PUEDE INTERESAR
Hinchas agredieron al árbitro Andrés Merlos
LE PUEDE INTERESAR
Flamengo enfrenta a Pyramids por un lugar en la final Intercontinental
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí