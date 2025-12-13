Las Leoncitas van por su tercera corona Mundial

La selección argentina juvenil de hockey femenino, se enfrentará esta noche con su par de Países Bajos en la gran final del Mundial Junior que se lleva a cabo en Chile.

El cruce decisivo, que está programado para las 19:15 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Nacional Claudia Schüler y se podrá ver a través de Disney+ y ESPN 4.

Las Leoncitas, que son dirigidas por Juan Martín López, tuvieron un gran desempeño a lo largo de toda competición. En la fase de grupos terminaron en la segunda posición del A, producto de sus triunfos por 13-0 y 8-0 frente a Zimbabue y Gales, respectivamente, mientras que también empataron 1-1 con Bélgica.

Ya en los cuartos de final, Las Leoncitas se sacaron a un durísimo rival de encima como Alemania, al que superaron por 2-1 en un encuentro que se destrabó recién en la segunda mitad. Por último, en las semis dieron una muestra de carácter para golear 3-0 a China y así sacar boleto para el partido decisivo.

En caso de quedarse con el título, Las Leoncitas serán campeonas del Mundial Junior por tercera vez en su historia, luego de conseguirlo en 1993 y 2016.

Países Bajos, por su parte, conseguiría su sexto título en la categoría, tras los obtenidos en 1997, 2009, 2013, 2021 y 2023. Además, sería el quinto en las últimas seis ediciones.