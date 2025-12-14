Donald Trump condenó el mortal tiroteo de Sídney como un "ataque puramente antisemita"

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Al menos once personas murieron en un tiroteo el domingo en Bondi Beach, en Sídney, una de las playas más populares de Australia donde se celebraba una fiesta judía, un acto calificado de "terrorista" y "antisemita" por las autoridades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el domingo el ataque contra una festividad judía en Sídney, que dejó 11 muertos, y lo calificó de acto "puramente antisemita". "Fue un ataque terrible", declaró el presidente estadounidense durante un acto de celebración navideña en la Casa Blanca.
"Estados Unidos condena firmemente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía", declaró el domingo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tras los disparos en una playa de Sídney que dejaron 11 muertos.
"El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia", prosiguió el secretario de Estado estadounidense en X.
Los servicios de emergencias trasladaron a 29 heridos a los hospitales de la zona, informó la policía de Nueva Gales del Sur.
Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la policía. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue "un ataque dirigido contra los judíos australianos", en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser "un día de alegría, una celebración de la fe".
