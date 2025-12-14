Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

El Mundo

Donald Trump condenó el mortal tiroteo de Sídney como un "ataque puramente antisemita"

Donald Trump condenó el mortal tiroteo de Sídney como un "ataque puramente antisemita"
14 de Diciembre de 2025 | 15:39

Escuchar esta nota

Al menos once personas murieron en un tiroteo el domingo en Bondi Beach, en Sídney, una de las playas más populares de Australia donde se celebraba una fiesta judía, un acto calificado de "terrorista" y "antisemita" por las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el domingo el ataque contra una festividad judía en Sídney, que dejó 11 muertos, y lo calificó de acto "puramente antisemita". "Fue un ataque terrible", declaró el presidente estadounidense durante un acto de celebración navideña en la Casa Blanca.

"Estados Unidos condena firmemente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía", declaró el domingo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tras los disparos en una playa de Sídney que dejaron 11 muertos.

"El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia", prosiguió el secretario de Estado estadounidense en X.

Los servicios de emergencias trasladaron a 29 heridos a los hospitales de la zona, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la policía. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue "un ataque dirigido contra los judíos australianos", en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser "un día de alegría, una celebración de la fe".

LE PUEDE INTERESAR

Dos hombres mataron a 11 personas durante una festividad judía en una playa de Australia

LE PUEDE INTERESAR

Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

El "uno x uno" del campeón

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense: el anuncio de la Conmebol

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes
Últimas noticias de El Mundo

Dos hombres mataron a 11 personas durante una festividad judía en una playa de Australia

Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave

¿EE UU quiere apoderarse del petróleo de Venezuela?

Subasta de obras de arte en chocolate recauda más de US$ 125 mil
Deportes
“¡Estudiantes, Estudiantes!”: el abuelo pincharrata de Santa Fe que festejó solo por las calles y es viral
Ascacibar, tras la conquista del Clausura: "Ganar así la verdad que es lo más lindo que hay"
"¡Felicitaciones Estudiantes!": el inesperado Doodle de Google para saludar al campeón pincharrata
Estudiantes volvió a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
Información General
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Policiales
Una banda de mecheras cometió un robo en un comercio del centro de La Plata
Impactante choque y vuelco en La Plata: hay dos heridos
Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata
Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla