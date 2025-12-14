Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Grave denuncia

Acusan a un juez de integrar una asociación ilícita

Acusan a un juez de integrar una asociación ilícita
14 de Diciembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

El juez del fuero Civil y Comercial del departamento judicial Tandil, Francisco Augusto Blanc, fue denunciado penalmente por los delitos de prevaricato y asociación ilícita, en el marco de una causa en la que se lo acusa de manipular pruebas y expedientes judiciales, omitir hechos relevantes y dictar sentencias contrarias a la ley con el objetivo de apropiarse de terrenos en una presunta trama de corrupción.

La denuncia fue presentada el miércoles 10 de diciembre ante el fiscal especial en lo Penal José Ignacio Calonje por el abogado Jorge Heter, quien se presentó como damnificado junto a Juan Martín Pedro Burns y Gastón Giove. El planteo se inscribe en un proceso penal que ya involucra a Blanc y a otro magistrado del mismo fuero, Juan Martín Zárate, por el presunto armado de causas judiciales destinadas a despojar de propiedades a los herederos de Ángel María Valente Noailles.

Según la presentación, ambos jueces habrían intervenido de manera irregular en expedientes vinculados a unos 250 lotes ubicados en Tandil, en una zona turística con alto potencial de explotación económica.

El fiscal Calonje, a cargo de la investigación, ya ordenó allanamientos en dependencias judiciales, estudios jurídicos y domicilios particulares, en el marco del expediente que tramita contra los magistrados.

En paralelo a la causa penal, Blanc y Zárate enfrentan un proceso de juicio político por las irregularidades atribuidas en el ejercicio de sus funciones.

 

