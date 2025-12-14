Acusan a un juez de integrar una asociación ilícita

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Hipotecarios: cómo responden los bancos y por qué crece la demanda
Preocupa a productores ganaderos la pérdida de rentabilidad y stock
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El juez del fuero Civil y Comercial del departamento judicial Tandil, Francisco Augusto Blanc, fue denunciado penalmente por los delitos de prevaricato y asociación ilícita, en el marco de una causa en la que se lo acusa de manipular pruebas y expedientes judiciales, omitir hechos relevantes y dictar sentencias contrarias a la ley con el objetivo de apropiarse de terrenos en una presunta trama de corrupción.
La denuncia fue presentada el miércoles 10 de diciembre ante el fiscal especial en lo Penal José Ignacio Calonje por el abogado Jorge Heter, quien se presentó como damnificado junto a Juan Martín Pedro Burns y Gastón Giove. El planteo se inscribe en un proceso penal que ya involucra a Blanc y a otro magistrado del mismo fuero, Juan Martín Zárate, por el presunto armado de causas judiciales destinadas a despojar de propiedades a los herederos de Ángel María Valente Noailles.
Según la presentación, ambos jueces habrían intervenido de manera irregular en expedientes vinculados a unos 250 lotes ubicados en Tandil, en una zona turística con alto potencial de explotación económica.
El fiscal Calonje, a cargo de la investigación, ya ordenó allanamientos en dependencias judiciales, estudios jurídicos y domicilios particulares, en el marco del expediente que tramita contra los magistrados.
En paralelo a la causa penal, Blanc y Zárate enfrentan un proceso de juicio político por las irregularidades atribuidas en el ejercicio de sus funciones.
LE PUEDE INTERESAR
Jueces en alerta por los artículos que cuestionan a la Justicia Laboral
LE PUEDE INTERESAR
Baja de retenciones al campo: impacto acotado en el ingreso de dólares
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí