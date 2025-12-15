Expectativa por informe clave del Indec sobre el PBI

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer esta semana el indicador del Producto Bruto Interno (PBI) del tercer trimestre del año (julio-septiembre), en donde el Gobierno pone el foco para consensuar el crecimiento de la actividad económica.
Se espera que en los próximos días el organismo difunda una serie de indicadores claves, entre los que se encuentran el PBI y la inflación mayorista de noviembre.
En ese sentido, el Ejecutivo tendrá la mira puesta en ver la evolución del Producto Bruto Interno. El último dato, del segundo trimestre, mostró una contracción de 0,1% respecto al trimestre anterior, aunque contra el trimestre del año anterior subió 6,3%.
En paralelo, la recaudación tributaria de noviembre cayó por cuarto mes consecutivo, como consecuencia del impacto en la quita de retenciones al sector agropecuario, lo que habría hecho que la recaudación caiga 8,7% real interanual, marcando la cuarta caída consecutiva contra el mismo mes del 2024.
