Las motos, mayores protagonistas del caos y de las tragedias viales en la Región

La penosa seguidilla de incidentes viales registrada por motociclistas, coronada en las últimas jornadas por una sucesión de víctimas fatales en las calles, en situaciones que se agravan todos los fines de semana, obliga nuevamente a analizar un tema tan complejo como doloroso y. al mismo tiempo, a exhortar a las autoridades del tránsito en la Región a que inicien una campaña integral contra este flagelo.

En la nota publicada ayer en este diario, titulada sugestivamente “En moto, sin casco y con poco respeto a la luz roja”, ya sólo esa formulación sintetiza dos de las más comunes infracciones que cometen no pocos motociclistas, aunque son muchas más las visibles transgresiones que registran.

El informe fue realizado por la ONG de origen platense “Corazones Azules Argentina”, durante el mes de octubre de este año, a través de un trabajo de relevamiento en distintos puntos de la Ciudad, incluyendo el casco urbano y las avenidas 520, 44, 7, 32 y Circunvalación.

La muestra se compuso de 1.000 observaciones directas realizadas en distintos días y horarios, con el objetivo de detectar infracciones de tránsito vinculadas al uso del casco, el respeto de los semáforos, el uso de luces reglamentarias y la cantidad de personas que circulaban en cada motocicleta.

Además, el incumplimiento del uso de luces reglamentarias resulta significativo (43,4 por ciento), especialmente fuera del Casco Urbano, en una situación que se intensifica en horario nocturno en avenidas, donde alcanza a 520 motociclistas (52 por ciento).

Pasar a gran velocidad, a centímetros de las carrocerías de automotores de mayor porte; avanzar zigzagueando entre hileras de vehículos, como ocurre, entre muchas otras, en las avenidas Centenario y la 44, así como en otros caminos de acceso a las ciudades de nuestra región forman parte del anárquico comportamiento de muchos motociclistas. El caso de los deliverys de comida, por los riesgos viales que originan, supera toda explicación y comprensión.

Los resultados están a la vista. Más del 60 por ciento de las víctimas fatales –a las que habría que sumar el saldo de los heridos graves y leves- son personas que conducían o viajaban como acompañantes en estos vehículos.

En ese contexto, actúa como agravante el brusco crecimiento del parque de motocicletas en calles de la Región y del país. Está cada día más claro que las autoridades viales, con el asesoramiento indispensable de especialistas en este tema –y, claro está, de las organizaciones no gubernamentales que se formaron para tratar este grave problema- debieran fomentar la sanción de medidas que apunten a revertir una realidad que, año tras año, se vuelve cada vez más peligrosa y negativa.