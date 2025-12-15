Festejaba el título del Pincha y terminó atado

Lo que comenzó como una noche de festejo terminó convertido en una verdadera pesadilla para un jubilado de Tolosa, que fue víctima de un violento robo en su vivienda pocos minutos después de celebrar el campeonato obtenido por Estudiantes en la final frente a Racing. El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando al menos tres delincuentes ingresaron a su casa, lo redujeron mientras dormía, lo amenazaron y lo sometieron a tormentos para robarle.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso EL DIA, el hecho se registró alrededor de las 0.30, luego de que el vecino, de 67 años, se quedara dormido en su habitación tras haber visto la final que consagró campeón a su equipo. Mientras descansaba, fue despertado de manera abrupta al sentir golpes en la cabeza.

Al abrir los ojos, advirtió que la luz del dormitorio estaba encendida y que había tres hombres dentro de la habitación. De acuerdo a su testimonio, los ladrones tenían los rostros cubiertos con prendas oscuras, vestían ropa oscura y al menos uno de ellos llevaba guantes. Uno le tapó la boca con un trapo, mientras otro le inmovilizaba las manos y los pies con cordones.

Siempre según su declaración, uno de los asaltantes portaba una picana eléctrica, que utilizó para aplicarle descargas mientras le exigía dinero y joyas. El hombre aseguró que les explicó que ya había sido víctima de un robo meses atrás y que no tenía dinero, aunque los delincuentes no le creyeron. El asalto se prolongó durante cerca de una hora.

Al recorrer la casa el jubilado constató el robo de dos televisores, una cámara fotográfica, un celular y su vehículo, que estaba estacionado en la propiedad. No hay detenidos.