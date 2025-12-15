Festejaba el título del Pincha y terminó atado

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
El “fenómeno felino” se instala en los hogares y comercios platenses
Las motos, mayores protagonistas del caos y de las tragedias viales en la Región
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
La vuelta del mojón histórico reabre el debate sobre el patrimonio local
Actividades: taller infantil, cena de fin de año, club de lectura en la Biblioteca y bochas en Trentino
El Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro celebró su 10° aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo que comenzó como una noche de festejo terminó convertido en una verdadera pesadilla para un jubilado de Tolosa, que fue víctima de un violento robo en su vivienda pocos minutos después de celebrar el campeonato obtenido por Estudiantes en la final frente a Racing. El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando al menos tres delincuentes ingresaron a su casa, lo redujeron mientras dormía, lo amenazaron y lo sometieron a tormentos para robarle.
Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso EL DIA, el hecho se registró alrededor de las 0.30, luego de que el vecino, de 67 años, se quedara dormido en su habitación tras haber visto la final que consagró campeón a su equipo. Mientras descansaba, fue despertado de manera abrupta al sentir golpes en la cabeza.
Al abrir los ojos, advirtió que la luz del dormitorio estaba encendida y que había tres hombres dentro de la habitación. De acuerdo a su testimonio, los ladrones tenían los rostros cubiertos con prendas oscuras, vestían ropa oscura y al menos uno de ellos llevaba guantes. Uno le tapó la boca con un trapo, mientras otro le inmovilizaba las manos y los pies con cordones.
Siempre según su declaración, uno de los asaltantes portaba una picana eléctrica, que utilizó para aplicarle descargas mientras le exigía dinero y joyas. El hombre aseguró que les explicó que ya había sido víctima de un robo meses atrás y que no tenía dinero, aunque los delincuentes no le creyeron. El asalto se prolongó durante cerca de una hora.
Al recorrer la casa el jubilado constató el robo de dos televisores, una cámara fotográfica, un celular y su vehículo, que estaba estacionado en la propiedad. No hay detenidos.
LE PUEDE INTERESAR
Agredió con una cuchilla a su hermana y fue detenido
LE PUEDE INTERESAR
Destrozan la puerta de una vivienda y arrasan con todo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí