Asumieron los nuevos consejeros escolares

El intendente, Julio Alak, encabezó el fin de semana la jura de los nuevos consejeros escolares de la ciudad durante un acto celebrado hoy en la Escuela Secundaria N°31 “General José de San Martín”.

“Debemos trabajar priorizando la ciudad, porque para el Municipio son todos iguales y todos debemos nutrirnos del pensamiento diverso”, sostuvo Alak acompañado del presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana, y agregó: “Tenemos la obligación de ir mejorando el sistema educativo permanentemente”.

Así juraron Fernando López Muntaner, quien será secretario, y los vocales Romina Coronel y Horacio Gilberto por Fuerza Patria; e Ivana Pasquale y Ricardo Cardelino por La Libertad Avanza, quienes fueron electos en los últimos comicios de septiembre. La integración de la institución se completa con el vicepresidente Wilfredo González, la tesorera Roxana Palmitesta, el secretario administrativo Facundo Castagnasso, y los vocales Emiliano De Martino y Sofía Gualberto.