La Ciudad |De mascota secundaria a protagonista

El “fenómeno felino” se instala en los hogares y comercios platenses

Un informe nacional advierte un fuerte crecimiento en el universo gatuno, una tendencia que ya se refleja en la Ciudad

El “fenómeno felino” se instala en los hogares y comercios platenses

“cHUNGO” TIENE SU PROPIO ESPACIO DE ENTRETENIMIENTO; UN SECTOR EXCLUSIVO PARA ÉL / DEMIAN ALDAY

15 de Diciembre de 2025 | 03:45
Edición impresa

Silencioso, independiente y adaptable a la vida urbana, hace tiempo que el gato dejó de ocupar un lugar marginal en los hogares para convertirse en una presencia cada vez más visible en La Plata. El fenómeno se percibe en casas y departamentos, pero también en veterinarias, petshops y espacios públicos, donde crecen los cuidados y los productos pensados específicamente para el universo felino.

La tendencia se refleja en un informe de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) en el que se señala que la población de gatos creció un 25 por ciento en los últimos cinco años y que la producción de alimentos para felinos muestra un crecimiento sostenido desde 2019.

Según la entidad, el avance está vinculado a cambios demográficos y culturales: más hogares unipersonales, departamentos chicos y tutores que priorizan el bienestar integral de sus mascotas.

Frente a este escenario nacional, La Plata resulta ser un claro ejemplo. En ese contexto, el gato aparece como una opción que se adapta con mayor facilidad a la vida “indoor” y a los tiempos urbanos.

“Hay una tendencia a cuidarlos más”, explicó Ignacio Herrera, dueño de un petshop ubicado en diagonal 80 entre 2 y 3. Según relató, hoy los clientes buscan alimentos y productos específicos, especialmente para prevenir problemas de salud. “El gato macho, por ejemplo, si no recibe un buen alimento se enferma rápido, sobre todo por cuestiones urinarias. Pero también influye mucho el estrés”, advirtió.

Herrera remarcó que el carácter del animal exige un cuidado distinto. “Es independiente, pero también muy sensible a los cambios. Le movés algo y se estresa. Eso antes no se tenía muy en cuenta”, señaló. Esa mayor conciencia se traduce en un crecimiento de artículos como arenas sanitarias, juguetes, camitas y alimentos específicos.

Incluso, prácticas que hasta hace pocos años eran poco habituales, comienzan a verse con mayor frecuencia en la Ciudad. “Ahora los gatos salen a pasear. Se venden pretales, mochilas, bolsos. Antes el gato estaba más encerrado, hoy la gente se mete cada vez más en el mundo gato”, describió el comerciante, al dar cuenta de un cambio en el vínculo entre humanos y felinos.

VETERINARIAS

En tanto, en las veterinarias, la mirada es más equilibrada, aunque confirma la transformación del vínculo. Natali Suárez, que trabaja en una veterinaria ubicada en el centro de la Ciudad, señaló que la atención sigue siendo pareja entre perros y gatos. “Estamos en una zona de muchos departamentos, tanto con estudiantes como con gente que vive sola o en pareja, y vemos tantos perros como gatos. Los platenses son muy mascoteros y se preocupan mucho por sus animales”, afirmó.

Sin embargo, Suárez advirtió una tendencia que se repite en las consultas. “En familias donde ya hay un perro, se incorpora un gato. Es como un miembro que viene a sumarse a algo que ya estaba armado”, explicó.

Así, sin desplazar al perro pero ganando un espacio propio, el gato se afirma como protagonista de la vida urbana platense.

Un crecimiento silencioso, que va aumentando año tras año y que se replica, tanto en el mercado animal de veterinarias y petshops, como en la forma en que la ciudad vive puertas adentro.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

