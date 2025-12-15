Zelenski ofrece renunciar a su ingreso a la OTAN

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski expresó ayer su disposición a abandonar la candidatura de su país para unirse a la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales, pero rechazó la presión de Estados Unidos para ceder territorio a Rusia mientras mantenía conversaciones con enviados estadounidenses sobre el fin de la guerra.

Zelenski se reunió con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. El líder ucraniano publicó fotos de la mesa de negociaciones con el canciller alemán Friedrich Merz sentado a su lado frente a la delegación estadounidense.

Respondiendo a preguntas de periodistas en clips de audio en un chat grupal de WhatsApp antes de las conversaciones, Zelenski declaró que, dado que Estados Unidos y algunas naciones europeas habían rechazado el intento de Ucrania de unirse a la OTAN, Kiev espera que Occidente ofrezca un conjunto de garantías similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza.