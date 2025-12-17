Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |La máxima fiesta del deporte argentino se llevará a cabo el próximo lunes, en la usina del arte

Olimpia: un cuarteto para la Región

Los remeros Agustín Annese y Fernando Álvarez; la pelotaris María Lis García Calderón y Horacio Cifuentes, en Tenis de Mesa, están entre los nominados

Olimpia: un cuarteto para la Región

EL PLATENSE Agustín Annese y el ensenadense Fernando Álvarez (remo)

17 de Diciembre de 2025 | 05:42
Edición impresa

Cuatro deportistas de la Región se encuentran ternados entre las distintas disciplinas para los Premios Olimpia 2025, que en una noche de fiesta reunirá a las figuras más destacadas del deporte argentino.

Entre los nominados de nuestra región se encuentran los jóvenes remeros: el platense Agustín Annese y el ensenadense Fernando Álvarez, ambos representantes del Club Regatas La Plata. La pelotaris María Lis García Calerón y el berissense Horacio Cifuentes, jugador del seleccionado argentino de Tenis de Mesa.

El evento, que es organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, se llevará a cabo el próximo lunes, en las instalaciones del Centro Cultural de la Usina del Arte del barrio porteño de La Boca.

En esta edición incorporará la categoría de los esports (individual y por equipos), una disciplina que refleja la evolución del deporte y el crecimiento de las nuevas audiencias.

Además, entre los deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata, se entregará el “Premio Inspiración”, que incluirá una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva.

En la última edición el Olimpia de Oro 2024 fue compartido por Franco Colapinto, quien se destacó por su debut en la Fórmula Uno y Emiliano Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa de Inglaterra.

En lo que respecta a los candidatos para el Oro aparecen: Agustín Canapino (Automovilismo), Faustino Oro (Ajedrez), Agostina Hein (Natación) y Luciano De Cecco (Vóley).

Estas son las ternas con los nominados en cada disciplina:

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro.

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin y Ailin Pérez Kevin Vallejos.

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina.

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto.

Básquet: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba y José Vildoza.

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio.

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar.

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez.

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice.

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey.

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar.

Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra.

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruíz.

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis.

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella y Augusto Servello.

Esports por Equipos: 9Z Globant, Bestia, Isurus, Kru, Leviatán y ShindeN.

Esports Individuales: Luken (CS2), Try (Counter), Josedeodo (League Of Legends), K1ng (Fornite) Nicolas99fc (FC 25) y Lulitenz (CS2).

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes.

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo y Lucas Granda.

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas y Daniel Villafañe.

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo.

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet y Rosario Urban.

Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago.

Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero.

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio.

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco.

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats e Iván Llano.

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone.

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia.

Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia.

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado y Brian Impellizeri.

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez.

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme y Facundo Taberna.

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón.

Polo: Camilo Castagnola, Adolfo Cambiaso y Adolfo Cambiaso (h).

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas.

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya.

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espínola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos.

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina y Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez y Fernanda Russo.

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle.

Vóley: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser.

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo.

Agustín Canapino parace picar en punta entre los candidatos al Olimpia de Oro

En la terna del fútbol están Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leonardo Paredes

 

 

EL PLATENSE Agustín Annese y el ensenadense Fernando Álvarez (remo)

MARÍA LIS GARCÍA CALDERON (PELOTA)

HORACIO CIFUENTES (TENIS DE MESA)

