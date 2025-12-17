Oro hace historia en el ajedrez y quedó a un paso de ser el GM más joven

Faustino Oro consiguió la segunda norma y quedó más cerca de convertirse en el Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia. El prodigio de 12 años firmó tablas con Diego Flores, campeón argentino, en la última ronda del Magistral Szmetan-Giardelli, en Recoleta.

Oro tiene una puntuación ELO de 2503, superior a los 2500 que se requiere para convertirse en GM.

Con 12 años y 2 meses, Oro tendrá 85 días para superar la linea del estadounidense Abhimanyu Mishra, que es el GM más joven.