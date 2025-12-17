Los Lobos no pudieron y quedaron a las puertas del ascenso en vóley masculino

El equipo masculino de vóley de Gimnasia, a pesar del esfuerzo y la gran campaña, no pudo concretar el ascenso a División de Honor, la máxima categoría de la Federación Metropolitano de Caballeros.

El conjunto albiazul, dirigido técnicamente por Juan Iglesias, cayó de visitante en la serie final frente a Náutico Hacoaj 3 a 1 con los siguientes parciales: 25-16, 15-25, 25-19 y 25-22. En el primer cruce Los Lobos también habían perdido por el mismo marcador, en el Poli.