Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Deportes |Se rompió el vínculo

Alcaraz y Ferrero, una separación inesperada

Alcaraz y Ferrero, una separación inesperada

FERRERO Y ALCARAZ

18 de Diciembre de 2025 | 06:12
Edición impresa

Carlos Alcaraz, número uno ddel mundo, anunció que ya no seguirá con su compatriota Juan Carlos Ferrero como entrenador, en lo que fue una verdadera bomba en el mundo del tenis.

Alcaraz, que atraviesa el mejor momento de su carrera y que este año ganó dos títulos de Gran Slam (Roland Garros y el US Open), comunicó la noticia a través de un emotivo posteo en sus redes sociales, donde le agradeció a Ferrero por “haber hecho de sueños de niño, realidades”.

“Es muy difícil para mí escribir este post.Tras más de siete años juntos, Juanki (por Ferrero) y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, comenzó la carta de Alcaraz, quien recordó que “empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la cancha”.

A su vez, destacó que “hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”.

Por último, adelantó que “ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando”.

Ferrero, por su parte, se expresó con mucho dolor por la decisión y reconoció que “es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas”.

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programas y resultados

LE PUEDE INTERESAR

Loterías y quinielas

“Me llevó risas, retos superados, conversaciones, apoyo en los momentos difíciles y la satisfacción de haber formado parte de algo único. Se cierra una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que pueda venir”, continuó el español.

Por último, hizo énfasis en que le hubiera encantado seguir, aunque está “convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse”, cerró

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

Provincia pagará el aguinaldo el 20

Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario

Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno

Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de Deportes

Un duelo con Platense dio inicio a la mística

El DT define quiénes reemplazan a los tocados

Zaniratto “Tenemos que ir por un Gimnasia cada día mejor”

Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude
Espectáculos
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar
Nick Reiner, que podría recibir la pena de muerte, compareció ante la Justicia
“Louise Violet” desembarca en los cines con una historia de educación e inspiración
La nueva “Avatar” cumple (aunque poco más)
Cambio de paradigma: a partir de 2029, los Oscar se verán a través de YouTube
La Ciudad
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Desarrollan luces LED para optimizar cultivos
Encuentro por el Día de las Personas con Discapacidad
Ajustes de alquileres en enero entre el 4% y 13%
Radiografía de la inflación local: en dos años, el micro dio un salto del 982%
Policiales
Golpeó a su pareja y casi mata al suegro: preso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno
Política y Economía
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
La inflación mayorista se aceleró a 1,6%
Presupuesto 2026: avanzó con intensas negociaciones
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla