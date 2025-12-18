Alcaraz y Ferrero, una separación inesperada

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Cena de fin de año en la Sociedad Lituana “Nemunas”, de Berisso
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Motochorros impunes Dueños de la calle y del terror en La Plata
Corina Machado se fue de Oslo y su paradero vuelve a ser un misterio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Carlos Alcaraz, número uno ddel mundo, anunció que ya no seguirá con su compatriota Juan Carlos Ferrero como entrenador, en lo que fue una verdadera bomba en el mundo del tenis.
Alcaraz, que atraviesa el mejor momento de su carrera y que este año ganó dos títulos de Gran Slam (Roland Garros y el US Open), comunicó la noticia a través de un emotivo posteo en sus redes sociales, donde le agradeció a Ferrero por “haber hecho de sueños de niño, realidades”.
“Es muy difícil para mí escribir este post.Tras más de siete años juntos, Juanki (por Ferrero) y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, comenzó la carta de Alcaraz, quien recordó que “empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la cancha”.
A su vez, destacó que “hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”.
Por último, adelantó que “ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando”.
Ferrero, por su parte, se expresó con mucho dolor por la decisión y reconoció que “es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas”.
LE PUEDE INTERESAR
Turf - Programas y resultados
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
“Me llevó risas, retos superados, conversaciones, apoyo en los momentos difíciles y la satisfacción de haber formado parte de algo único. Se cierra una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que pueda venir”, continuó el español.
Por último, hizo énfasis en que le hubiera encantado seguir, aunque está “convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse”, cerró
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí