Alcaraz y Ferrero, una separación inesperada

Carlos Alcaraz, número uno ddel mundo, anunció que ya no seguirá con su compatriota Juan Carlos Ferrero como entrenador, en lo que fue una verdadera bomba en el mundo del tenis.

Alcaraz, que atraviesa el mejor momento de su carrera y que este año ganó dos títulos de Gran Slam (Roland Garros y el US Open), comunicó la noticia a través de un emotivo posteo en sus redes sociales, donde le agradeció a Ferrero por “haber hecho de sueños de niño, realidades”.

“Es muy difícil para mí escribir este post.Tras más de siete años juntos, Juanki (por Ferrero) y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, comenzó la carta de Alcaraz, quien recordó que “empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la cancha”.

A su vez, destacó que “hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”.

Por último, adelantó que “ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando”.

Ferrero, por su parte, se expresó con mucho dolor por la decisión y reconoció que “es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas”.

“Me llevó risas, retos superados, conversaciones, apoyo en los momentos difíciles y la satisfacción de haber formado parte de algo único. Se cierra una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que pueda venir”, continuó el español.

Por último, hizo énfasis en que le hubiera encantado seguir, aunque está “convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse”, cerró